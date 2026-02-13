Die Metal-Alben der Woche vom 13.02. mit Converge, Slaughterday u.a. 1 von 10 Angel Du$t COLD 2 THE TOUCH

2 von 10 Bloodred COLOURS OF PAIN

3 von 10 Converge LOVE IS NOT ENOUGH

4 von 10 Eye Of Purgatory DARKBORNE

5 von 10 Hoaxed DEATH KNOCKS

6 von 10 Ponte Del Diavolo DE VENOM NATURA

7 von 10 Slaughterday DREAD EMPEROR

8 von 10 Space Of Variations POISONED ART

9 von 10 Austen Starr I AM THE ENEMY

10 von 10 Worm NECROPALACE Previous Image Next Image

Converge könnten nicht auf diesem ­Niveau wüten, mit diesem aus allen Poren Blut & Wasser schwitzenden Ethos, wenn sie nicht tief zuinnerst vom Guten überzeugt wären. (Hier weiterlesen)

Slaughterday

Stücke wie ‘Rapture Of Rot’ vereinen doomig-trübes Dahin­siechen und wüstes Geballer, Nummern wie das Hit-verdächtige ‘Astral Carnage’ zeigen bitterböse Zähne, und der gemächliche Titel-Track sowie ‘Necrocide’ warten mit auffällig verspielten Gitarren auf. (Hier weiterlesen)

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats 03/2026.

Drei Mädels, volle Power. Was die US-Band Hoaxed auf ihrem zweiten offiziellen Album veranstaltet, macht Lust auf mehr. DEATH KNOCKS strotzt vor Melodien, hat aber auch genug Energie, um auf der linken Spur der Autobahn zu funktionieren. Songs wie ‘Where The Seas Fall Silent’ oder ‘Dead Ringer’ stellen bereits beim ersten Durchlauf klar, warum diese Combo den Soundcheck-Sieg verdient hat. Düsterer Rock mit besonderer Note. Marc Halupczok (5 Punkte)

Newcomer dieses Kalibers sind selten und machen daher umso mehr Spaß. Beim Damentrio Hoaxed stechen insbesondere die ätherische Stimme Kat Keos, die intensiven Riffs sowie die dichte, okkult anmutende Brodelatmosphäre hervor. DEATH KNOCKS wartet dazu mit gekonntem Songwriting, hittigen Ansätzen (‘Kill Switch’, ‘Killing Stone’) und einem tollen, handgefertigten Artwork auf. Erfrischend! Katrin Riedl (5 Punkte)

Hoaxed hexen sich mit ihrer schummrig-düsteren Musik zwar überraschend, aber auch verdienterweise an die Spitze des Soundchecks. Das Trio kombiniert Elemente aus klassischem Heavy Metal mit spannendem, mystischem Rock. Der sanfte Klargesang, sparsame Screams und die dunklen Riffs erschaffen eine verwunschene Atmosphäre, die einen sofort in ihren Bann zieht. Zeit, dass die Welt von diesem talentierten Hexenzirkel aus Portland erfährt! Helen Lindenmann (5,5 Punkte)

Alle Jubeljahre schafft es eine Band (aus dem Nichts), die ansonsten in recht unterschiedliche Richtungen sprießenden Geschmacksknospen der Redaktion gleichermaßen anzusprechen. Ähnlich wie einst das Dool-Debüt bringt diesmal der Dark Rock von Hoaxed alle(s) unter einen Hexenhut. Dabei liegen die okkulten Qualitäten der ‘Wicked’-Variante von Wilson Phillips vergleichsweise weniger in der Hit-Feuerwerktrickkiste. Vielmehr versteht es DEATH KNOCKS, mit einem durchgehend hypnotischen Zauber zu zünden. Frank Thießies (5,5 Punkte)

