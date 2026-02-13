Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Slaughterday DREAD EMPEROR

Death Metal, Testimony (10 Songs / VÖ: 13.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Lovecraft-inspirierter Death Metal nach Lehrbuch: Das seit 2010 existierende Ostfriesenduo Slaughterday (bestehend aus Gitarrist/Bassist Jens Finger sowie Growler/Schlagzeuger Bernd Reiners, live unterstützt von drei szenebekannten Mitstreitern) setzt zu seinem fünften Streich an und bringt mit DREAD EMPEROR eine weitere todbringende Attacke auf den Markt – im wahrsten Sinne des Wortes. Zwischen dem instrumentalen Intro ‘Enthroned’ und dem die Klammer schließenden ‘Dethroned’ erfolgt ein wilder Ritt durch alles, was das Old School-Genre zu bieten hat: Stücke wie ‘Rapture Of Rot’ vereinen doomig-trübes Dahin­siechen und wüstes Geballer, Nummern wie das Hit-verdächtige ‘Astral Carnage’ zeigen bitterböse Zähne, und der gemächliche Titel-Track sowie ‘Necrocide’ warten mit auffällig verspielten Gitarren auf. Abgesehen vom naturgemäß thrashig angehauchten Protector-Cover ‘Golem’ sucht man Ausbrüche aus dem urwüchsig-tief­tönenden Klangschema vergebens – Slaughterday gehen keine Kom­promisse ein oder biedern sich Trends an, sondern frönen passioniert dem Old School-Vibe und liefern eine ­unverstellte Vollbedienung für Genrefans.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Peter Criss (Ex-Kiss) wollte ein religiöses Lied schreiben
Peter Criss @ Raven Drum Foundation Benefit Show, 14. März 2024 in New York City
Kiss-Gründungsschlagzeuger Peter Criss singt auf seinem neuesten Album darüber, wie sein Glauben ihm durch die Krebserkrankung geholfen hat.
Der ehemalige Kiss-Drummer Peter Criss wollte für sein neuestes Soloalbum PETER CRISS (2025) unbedingt ein religiöses Lied schreiben, wie er im KissFAQ-Podcast offenbart. In seinem Lied ‘Walking On Water’ geht es darum, wie sein Glauben ihm während seiner Brustkrebserkrankung geholfen hat. Auf dem Wasser laufen Auf die Frage, ob ihm das Lied wichtig sei, antwortet Criss: "Sehr wichtig. Ich hatte vor einer ganzen Weile Brustkrebs und ich betete. Ich bin ein sehr religiöser Typ, also betete ich sehr viel. Wahrscheinlich war ich mehr in der Kirche als der Pastor und ich betete sehr intensiv. Und Gott gab mir mein Wunder.…
Weiterlesen
Zur Startseite