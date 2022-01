Die Metal-Alben der Woche vom 14.01. mit Fit For An Autopsy, Wiegedood, Tony Martin u.a.

1 von 12 Dymytry REVOLT

2 von 12 Enterprise Earth THE CHOSEN

3 von 12 Ereb Altor VARGTIMMAN

4 von 12 Fit For An Autopsy OH WHAT THE FUTURE HOLDS

5 von 12 Magnum THE MONSTER ROARS

6 von 12 Tony Martin THORNS

7 von 12 Out Of This World OUT OF THIS WORLD

8 von 12 Skillet DOMINION

9 von 12 Toundra HEX

10 von 12 Underoath VOYEURIST

11 von 12 Wiegedood THERE'S ALWAYS BLOOD AT THE END OF THE ROAD

12 von 12 Worm Shepherd RITUAL HYMNS Previous Image Next Image

Alles beim Alten, also. Zunächst. Denn im Folgenden irritiert eine nicht zu verleugnende Portion Getriebesand die gut geölte Deathcore-Maschine aus New Jersey: ‘Far From Heaven’ gibt sich zunächst mit ruhigen Saitenanschlägen und Klargesang atmosphärisch, dann rebellisch, kommt aber trotz gewisser Chimaira– und Gojira-Schwingungen nicht hundertprozentig in Fahrt. Ähnlich solide drückt… (Hier weiterlesen)

Nach dem dreiteiligen DE DODEN HEBBEN HET GOED und fast vier Jahren kreativer Pause gehen Wiegedood jetzt in die Vollen. Mit neun Songs in ökonomischen 45 Minuten liefert THERE’S ALWAYS BLOOD AT THE END OF THE ROAD kompaktere Ware mit mehr Ideen und vor allem… (Hier weiterlesen)

Tony Martin

Nun aber ziehen dunkle Wolken auf, was auch Song-Titel wie ‘As The World Burns’, ‘Black Widow Angel’, ‘Book Of Shadows’ (Anspieltipp) oder ‘Damned By You’ deutlich machen. Aber diese leichte Kurskorrektur, inklusive zweier kurzer Ausflüge ins Country-Genre, passt ganz hervorragend zur außergewöhnlich guten Stimme von Martin, der noch immer Gänsehaut verbreiten kann. (Hier weiterlesen)

