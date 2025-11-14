Die Metal-Alben der Woche vom 14.11. mit The Devil Wears Prada, Cheap Trick u.a. 1 von 12 1914 VIRIBUS UNITIS

2 von 12 Avralize LIMINAL

3 von 12 Bell Witch & Aerial Ruin STYGIAN BOUGH VOLUME II

4 von 12 Cheap Trick ALL WASHED UP

5 von 12 The Devil Wears Prada FLOWERS

6 von 12 Mezzrow EMBRACE THE AWAKENING

7 von 12 Of Mice & Men ANOTHER MIRACLE

8 von 12 Rise Of The Northstar CHAPTER 04: RED FALCON SUPER BATTLE! NEO PARIS WAR!!

9 von 12 Stellar Circuits PHANTOM PHOENIX

10 von 12 Veilburner LONGING FOR TRIUMPH,­ ­REEKING OF TRAGEDY

11 von 12 Voidceremony ABDITUM

12 von 12 Yawning Man PAVEMENT ENDS Previous Image Next Image

FLOWERS wirkt wie ein Befreiungsschlag. ‘Where The Flowers Never Grow’ eröffnet mit synthetischen Flächen und poppiger Energie, bevor sich die Screams langsam hineinschneiden wie Licht in die Dunkelheit. (Hier weiterlesen)

Kaum eine andere Gruppe beherrscht das Genre-übergreifende Spiel mit ergreifenden Power Pop-Melodien wie diese. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.

