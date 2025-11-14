Die Metal-Alben der Woche vom 14.11. mit The Devil Wears Prada, Cheap Trick u.a.
The Devil Wears Prada
FLOWERS wirkt wie ein Befreiungsschlag. ‘Where The Flowers Never Grow’ eröffnet mit synthetischen Flächen und poppiger Energie, bevor sich die Screams langsam hineinschneiden wie Licht in die Dunkelheit. (Hier weiterlesen)
Cheap Trick
Kaum eine andere Gruppe beherrscht das Genre-übergreifende Spiel mit ergreifenden Power Pop-Melodien wie diese. (Hier weiterlesen)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.
