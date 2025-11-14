Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 14.11. mit The Devil Wears Prada, Cheap Trick u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 14.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Rise Of The Northstar und 1914.
  • 1914
    1 von 12
    1914 VIRIBUS UNITIS
  • Avralize-12
    2 von 12
    Avralize LIMINAL
  • Bell-Witch-Aerial-Ruin-12
    3 von 12
    Bell Witch & Aerial Ruin STYGIAN BOUGH VOLUME II
  • Cheap-12
    4 von 12
    Cheap Trick ALL WASHED UP
  • Devil-Wears-12
    5 von 12
    The Devil Wears Prada FLOWERS
  • Mezzrow-12
    6 von 12
    Mezzrow EMBRACE THE AWAKENING
  • Of-Mice-Men-12
    7 von 12
    Of Mice & Men ANOTHER MIRACLE
  • Rise-Of-The-Northstar-12
    8 von 12
    Rise Of The Northstar CHAPTER 04: RED FALCON SUPER BATTLE! NEO PARIS WAR!!
  • Stellar-12
    9 von 12
    Stellar Circuits PHANTOM PHOENIX
  • Veilburner-12
    10 von 12
    Veilburner LONGING FOR TRIUMPH,­ ­REEKING OF TRAGEDY
  • Voidceremony-12
    11 von 12
    Voidceremony ABDITUM
  • Yawning-12
    12 von 12
    Yawning Man PAVEMENT ENDS
The Devil Wears Prada

FLOWERS wirkt wie ein Befreiungsschlag. ‘Where The Flowers Never Grow’ eröffnet mit synthetischen Flächen und poppiger Energie, bevor sich die Screams langsam hineinschneiden wie Licht in die Dunkelheit. (Hier weiterlesen)

Flowers
Cheap Trick

Kaum eine andere Gruppe beherrscht das Genre-übergreifende Spiel mit ergreifenden Power Pop-Melodien wie diese. (Hier weiterlesen)

All Washed Up
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.

***

