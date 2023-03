Die Metal-Alben der Woche vom 17.03. mit Kamelot, Mystic Circle, Night Demon u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 27.01. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Ronnie Romero, Bizarrekult und Dark Sarah.

Uriah Heep Und so überzeugt die Rock-Legende auch auf ihrem neuesten Album CHAOS & COLOUR mit einem zeitlosen Songwriting, bei dem die Gitarre rockt, die Orgel dröhnt, Bass und Schlagzeuger solide grooven und der gute Shaw genau das macht, wofür er da ist: Hymnen intonieren. (Hier weiterlesen) You Me At Six Die meisten Tracks des achten Longplayers von You Me At Six befinden sich im Spannungsfeld zwischen Punk Rock, Emo und Pop. So setzt es vorhersehbare Stücke mit groß angelegten, pathetischen Refrains en masse. (Hier weiterlesen) ... And Oceans Die massive Keyboard-Präsenz in den Songs erinnert sehr stark an Dimmu…