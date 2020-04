Die Metal-Alben der Woche vom 17.04. mit The Black Dahlia Murder, Hexvessel u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Dool, Lord Vigo und Wolfheart.

Nightwish Mit ihrem Doppelalbum HUMAN. :II: NATURE. ist Finnlands Symphonic Metal-Heroen Nightwish ein weiteres herausragendes Opus geglückt, das sich thematisch direkt an ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL anschließt. Lest in der METAL HAMMER-Maiausgabe (VÖ: 15.4.2020) das große Titel-Interview mit den Band-Protagonisten Floor Jansen, Tuomas Holopainen und Troy Donockley über Musik und Inhalte sowie auch mit Mitstreitern hinter den Kulissen. Zur Feier der Veröffentlichung enthüllte die Band auch Lyric Videos für jeden Song auf dem neuen Album. Music Shoemaker Harvest Pan How's The Heart? Procession Tribal Endlessness Benighted Wo es auf früheren Alben zumeist einzelne Stellen waren, die dem Hörer im Gedächtnis…