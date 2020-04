Die METAL HAMMER Maiausgabe 2020: Nightwish, Ronnie James Dio, Trivium u.v.a.

Wenn Trivium-Frontmann Matt Heafy gerade nicht mit der Band unterwegs ist, verdient er sein Geld über die Streaming-Plattform Twitch. Dort veröffentlichte er in einem seiner letzten Streams eine Cover-Version zu Joe Exotics ‘I Saw a Tiger’.

Trivium-Frontmann Matt Heafy hat in den vergangenen Jahren immer wieder Coversongs auf der Streaming-Plattform Twitch veröffentlicht. Eine seiner aktuellen Streaming-Folgen beinhaltet eine Akustik-Performance zu Joe Exotics bekanntem Country-Klassiker ‘I Saw a Tiger’. Das Lied wurde zuletzt prominent durch die Netflix-Dokumentationsserie ‘Tiger King’, die mit einer wahren Geschichte über Verbrechen, Gerichtsschlachten und Raubtierzucht derzeit viele Leute in den Bann zieht. Seht hier das Cover zu Joe Exotics ‘I Saw a Tiger’: https://www.youtube.com/watch?v=DyXM2x0SenU&feature=emb_logo Twitch als Zweitjob Für Matt Heafy ist Twitch mittlerweile zu einer Art Zweitjob geworden. In einem Interview mit Forbes ging der Musiker detailliert darauf ein. Er erzählte, wie er überhaupt dazu…