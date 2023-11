Die Metal-Alben der Woche vom 17.11. mit King, Thorium, Dogma u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem The Hirsch Effekt und Graveyard.

Nervosa Die neuen Mädels sollen den Thrash-Zug wieder flink ins Rollen bringen, was auch ordentlich gelingt. (Hier weiterlesen) Asinhell Michael Poulsen feuert seine von Country und Blues befreiten, aber noch immer eingängigen Riffs ins Rund, die von Grewe nach Art des Hauses niedergebrüllt werden. Dabei variiert das Trio seinen Stil ge­schickt. (Hier weiterlesen) Primordial Primordial machen keine ­neuen Alben mehr, weil sie musikalisch etwas zu sagen haben, sondern weil das zur Logik des Geschäfts dazugehört. (Hier weiterlesen) KK's Priest THE SINNER RIDES AGAIN Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats 10/2023 Hinter KK’s Priest stecken tolle Musiker mit großem…