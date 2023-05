Die Metal-Alben der Woche vom 19.05. mit Mystic Prophecy, Thulcandra, Roadwolf u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 19.05. mit Mystic Prophecy, Thulcandra, Roadwolf u.a.

1 von 15 Alcatrazz TAKE NO PRISONERS

2 von 15 Craving CALL OF THE SIRENS

3 von 15 Def Leppard DRASTIC SYMPHONIES

4 von 15 Frozen Soul GLACIAL DOMINATION

5 von 15 Gozu REMEDY

6 von 15 Henget BEYOND NORTH STAR

7 von 15 Moor HEAVY HEART

8 von 15 Mystic Prophecy HELLRIOT

9 von 15 Nattehimmel MOURNINGSTAR

10 von 15 The Ocean HOLOCENE

11 von 15 Roadwolf MIDNIGHT LIGHTNING

12 von 15 Sleep Token TAKE ME BACK TO EDEN

13 von 15 Thulcandra HAIL THE ABYSS

14 von 15 The Used TOXIC POSITIVITY

15 von 15 Yes MIRROR TO THE SKY Previous Image Next Image

Die Band weiß exakt, was sie tut und wie man griffige, bodenständige Heavy Metal-Songs mit kantiger Rock-Schlagseite schreibt und schrubbt. (Hier weiterlesen)

HELLRIOT bei Amazon

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu HAIL THE ABYSS, dem Album des Monats 06/2023

Lange standen Thulcandra im Schatten von Obscura als Steffen Kummerers Haupt-Band und Dissection als musikalische Vorbilder. Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens gelingt es ihnen endgültig, in den Vordergrund zu rücken. Vielleicht half ihre zuletzt gesteigerte Schlagzahl von Albumveröffentlichungen dabei, die eigene Identität auszuformen? HAIL THE ABYSS jedenfalls ist eine kraftvolle Retroschau einerseits, eine zeitgemäße Machtdemonstration andererseits. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Thulcandra, Bayerns Antwort auf Dissection, fliegen schon viel zu lange unter dem Radar. Mit ihrem fünften Album HAIL THE ABYSS und großartigen Nummern wie dem Titel-Song oder dem Ohrwurm ‘On The Wings Of Cosmic Fire’ sollte definitiv ein Schritt in Sachen Popularitätssteigerung gelingen. Die Band, die einen unwiderstehlichen Mix aus melodischem Death- und Black Metal mit skandinavischem Einschlag spielt, hätte das verdient. Marc Halupczok (5,5 Punkte)

Thulcandra gelingt mit HAIL THE ABYSS erneut der Brückenschlag zwischen Extreme Metal und beeindruckender Melodiefindigkeit. Damit rücken sie zwar weiter von den Dissection-Frickeleien der Frühphase ab, gewinnen jedoch ein großes Stück Eigenständigkeit hinzu. Trotz zugänglicherem Grundton bleibt die Härte nicht auf der Strecke, macht sie allerdings greifbarer für alle, denen derartiges Gebolze für gewöhnlich zu hart ist. Tom Lubowski (5 Punkte)

Thulcandra treten endlich aus den Schatten, die sie schon lange begleiten, und beweisen mit HAIL THE ABYSS, der eigenständigsten Platte ihrer Karriere, dass sie dann am stärksten sind, wenn sie sich voll und ganz auf sich selbst besinnen. Ihr extremer Sound eröffnet Wege, die immer mehr Fans beschreiten wollen, und somit wundert es nur ein wenig, dass sich HAIL THE ABYSS in einem starken Monat an die Spitze des Soundchecks setzen kann. Respekt! Petra Schurer (5,5 Punkte)

HAIL THE ABYSS bei Amazon

Für Werk zwei hat sich die junge Gruppe Zeit genommen, um erneut Klasse abzuliefern: Wie sein Vorgänger erweckt MIDNIGHT LIGHTNING den ungestümen, spritzigen Heavy Metal-Geist der Achtziger Jahre, brilliert gesanglich und zitiert… (Hier weiterlesen)

MIDNIGHT LIGHTNING bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.