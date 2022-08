Die Metal-Alben der Woche vom 19.08. mit Five Finger Death Punch, Thundermother u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 19.08. mit Five Finger Death Punch, Thundermother u.a.

1 von 18 Carrion Vael ABHORRENT OBSESSIONS

2 von 18 Conan EVIDENCE OF IMMORTALITY

3 von 18 Five Finger Death Punch AFTERLIFE

4 von 18 Hammer King KINGDEMONIUM

5 von 18 Heilung DRIF

6 von 18 I Prevail TRUE POWER

7 von 18 Morbid Evils SUPERNATURALS

8 von 18 Motorpsycho ANCIENT ASTRONAUTS

9 von 18 Mutz And The Blackeyed Banditz STARDUST

10 von 18 Parasite Inc. CYAN NIGHT DREAMS

11 von 18 Russian Circles GNOSIS

12 von 18 Six By Six SIX BY SIX

13 von 18 Soilwork ÖVERGIVENHETEN

14 von 18 Spirit Adrift 20 CENTURIES GONE

15 von 18 Spite DEDICATION TO FLESH

16 von 18 Thundermother BLACK AND GOLD

17 von 18 Tomb Of Finland ACROSS THE BARREN FIELDS

18 von 18 Voodoo Kiss VOODOO KISS Previous Image Next Image

Zu den Riff-Rhythmusmaschinen von ‘Blood And Tar’ oder ‘Gold Gutter’ lassen sich Nackenverspannungen bestens lockern, und ‘The End’ schmeißt den Hörer episch, aber zugleich rockig aus AFTERLIFE raus. (Hier weiterlesen)

Der Opener ‘The Light In The Sky’ bietet einiges an: Schmissige Gitarren, Ohrwurmqualitäten – und Sängerin Guernica Mancini, die mit ihrer rauen Stimme selbst deklariert: „We are running this game!“ (Hier weiterlesen)

Neuerdings zu sechst (Zuwachs: Bassist Rasmus Ehrnborn), klingt die Band frisch: ÖVERGIVENHETEN balanciert eingängige Melodien und anspruchsvolle Arrangements, ohne dabei 16-Minüter zu servieren wie die Vorgänger-EP A WHISP OF THE ATLANTIC – tatsächlich sind Soilwork hier so zugänglich wie nie. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Augustausgabe sowie der am 24.08.2022 erscheinenden METAL HAMMER-Septemberausgabe.

