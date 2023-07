Die Metal-Alben der Woche vom 21.07. mit Voivod, Cadaver, Greta Van Fleet u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 21.07. mit Voivod, Cadaver, Greta Van Fleet u.a.

1 von 11 Cadaver THE AGE OF THE OFFENDED

2 von 11 Feuerschwanz FEGEFEUER

3 von 11 Greta Van Fleet STARCATCHER

4 von 11 MF Ruckus THE FRONT LINES OF GOOD TIMES VOL. 1

5 von 11 Outer Heaven INFINITE PSYCHIC DEPTHS

6 von 11 Oxbow LOVE'S HOLIDAY

7 von 11 Saint Agnes BLOODSUCKERS

8 von 11 Somnuri DESIDERIUM

9 von 11 Velvet Viper NOTHING COMPARES TO METAL

10 von 11 Voivod MORGÖTH TALES

11 von 11 The Zenith Passage DATALYSIUM Previous Image Next Image

Die kana­dischen Kult-Thrasher schnappen sich nicht ganz so offensichtliches Liedgut aus ihrer Band-Geschichte und nehmen es in der momentanen Band-Besetzung auf. Klassiker wie ‘Killing Technology’ oder ‘Condemned To The Gallows’ klingen frisch aufgelegt deutlich druckvoller als in ihren be­tagten Originalversionen. (Hier weiterlesen)

Auf diesem Album wird in Carcass-Manier gemetzgert (‘Postapocalyptic Grinding’, ‘The Sicker, The Better’) und mitunter apokalyptisch (‘Death Revealed’) bis hittig (‘Scum Of The Earth’) gemörtelt. (Hier weiterlesen)

Anstatt dass Greta Van Fleet Gefahr laufen, erneut scherzhaft als Led Zeppelin-Cover-Kapelle bezeichnet zu werden, wirkt es nun so, als ob sich die Kiszka-Brüder und Drummer Danny Wagner (mehr schlecht als recht) selbst nachahmen. (Hier weiterlesen)

