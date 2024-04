Die Metal-Alben der Woche vom 05.04. mit Korpiklaani, Attic, Khold u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 23.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Dust Bolt, Darkest Hour und Borknagar.

Amaranthe Auch die eigenen Songs wie 'Insatiable' sind von deutlichem Neunziger-Vibe geprägt, der sicher auch auf Mainstreampartys für die richtige Stimmung sorgen würde – wenn nicht die Breakdowns und der Schreigesang dabei herausfallen würden. Job For A Cowboy Job For A Cowboy knüpfen mit MOON HEALER nahtlos an den starken Vorgänger an und erzählen die Geschichte des SUN EATER-Protagonisten weiter. Ace Frehley Verspielte Licks, ein irre eingängiges Riff und Aces ikonisch unperfekte, aber immer passende Gesang­s­­stimme lassen den Kopf wie in Schwere­losigkeit wippen.