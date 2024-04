Offiziell steht noch nicht fest, wer Jay Weinberg hinter der Schießbude nachfolgen wird. Dennoch proben Slipknot schon mit ihrem neuen Schlagzeuger.

Slipknot haben sich bekanntlich von Anfang November 2023 von Schlagzeuger Jay Weinberg getrennt. In der zugehörigen Mitteilung war von "einer kreativen Entscheidung" die Rede. Nun scheinen Corey Taylor und Co. bereits mit dem Nachfolger an den Fellen im Proberaum zu arbeiten. So hat die Formation ein Foto eines zerbrochenen Drumsticks gepostet und dazu "Proben" geschrieben. Indiz auf Casagrande? Den Spekulationen um die Neubesetzung des Trommlerpostens verleiht dieses Bild neuen Auftrieb. So mutmaßten sowieso schon Fans, dass sich womöglich Eloy Casagrande Slipknot anschließt. Der Drummer hatte kürzlich seinen Dienst bei Sepultura zugunsten "eines neues Projekts" quittiert -- vollkommen unerwartet für die…