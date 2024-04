Korpiklaani-Fans müssen stark sein, denn so ein Sauer­stoffzelt kann je nach Größe ganz schön was wiegen. Und das wird bitter nötig sein, denn RANKARUMPU – das mittlerweile zwölfte Album der Finnen – zieht beachtlich das Tempo an und orientiert sich somit eher an den früheren Werken. Das bedeutet auch experimentierfreudige Überraschungen. Denn die flotte Geige gehört fortan mit Olli Vänskä zur Stammbesetzung, und dieser ließ es sich nicht nehmen, mit ‘Saunaan’ direkt eine Eigenkomposition beizusteuern: Origineller, schriller Folk Metal mit dem richtigen Härtegrad. ‘Aita’ tänzelt auf stimmungsvollen Melodiebögen, ‘Kalmisto’ stampft sich gemächlich-kraftvoll seinen Weg, bevor das treibend-dynamische ‘Nouse’ zum Abriss bittet.

Mit dem Titel-Song übertreffen sich die Skandinavier schließlich selbst: Erstklassige Instrumentation, mit­reißender Refrain und die Gewissheit, dass kein Fuß still, kein Glas voll und keine Stirn trocken bleibt. Dann dürfen es auch gerne gediegenere Töne und die pure Stimmgewalt Järveläs sein, die mit ‘Harhainen höyhen’ durch Mark und Bein gehen. RANKARUMPU ist durchweg ausgefeilt, energiegeladen und erstklassig produziert. Also … Platte an, Kopf aus und den Körper machen lassen.

