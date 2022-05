Die Metal-Alben der Woche vom 27.05. mit Decapitated, MSG, Evil u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 13.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Master Boot Record und Jungle Rot.

Visions Of Atlantis Beim Album PIRATES der österreichischen Symphonic-Metaller ist gibt es gespaltene Meinungen. "Der Anspruch von Visions Of Atlantis ist, eingängige Symphonic Metal-Kleinode zu schaffen", weiß Sebastian Kessler. Und er bestätigt, dass "Visions Of Atlantis fast immer von ihrem Piratenschiff aus ins Schwarze treffen." Raphael Siems hingegen hört heraus, dass "Visions Of Atlantis gnadenlos in die Klischeefalle stürzen". Weiterhin hört er auf PIRATES, dass es "an jeder Ecke vor Überproduktion und Mainstream-Pop-Attitüde trieft" und trifft das Fazit: "Man kann sich das also schon geben, aber man kann auch Schlager hören." Misery Index Im Zentrum steht weiterhin tödlicher Stahl, intensiviert…