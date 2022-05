Die METAL HAMMER-Juniausgabe 2022: Kreator, Kirk Hammett, Def Leppard, Evergrey u.v.a.

Metallica lassen Produzent Greg Fidelman an irgendwelchen Dingen schrauben, verrät Gitarrist Kirk Hammett. Fragt sich nur, woran er arbeitet.

Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett hat im Interview mit "Ultimate Classic Rock" über seine demnächst erscheinende Solo-EP PORTALS gesprochen. Eigentlich ging es in dem Gespräch unter anderem darum, warum er bei dem Release erneut mit Bob Rock als Produzent zusammengearbeitet hat. In diesem Zusammenhang hat der Musiker verraten, dass seine erste Wahl eigentlich Greg Fidelman gewesen wäre. Dieser jedoch hätte alle Hände voll zu tun mit anderen Metallica-Dingen gehabt. Fragt sich, woran Fidelman genau arbeitet. Remixt er altes Material? Sitzt er an neuen Tracks? Das hat Hammett leider nicht verraten. Eine Frage der Logistik "Die vier Tracks [meiner EP] mussten gemischt werden…