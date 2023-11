Die Metal-Alben der Woche vom 3.11. mit Suffocation, Green Lung, Angra u.a.

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 3.11. mit Suffocation, Green Lung, Angra u.a.

1 von 10 Angra CYCLES OF PAIN

2 von 10 Bad Wolves DIE ABOUT IT

3 von 10 Carnal Tomb EMBALMED IN DECAY

4 von 10 Carnation CURSED MORTALITY

5 von 10 Green Lung THIS HEATHEN LAND

6 von 10 Jord TUNDRA

7 von 10 Kontrust MADWORLD

8 von 10 Morne ENGRAVED WITH PAIN

9 von 10 Satan's Fall DESTINATION DESTRUCTION

10 von 10 Suffocation HYMNS FROM THE APOCRYPHA Previous Image Next Image

Ricky Myers feiert auf HYMNS FROM THE APOCRYPHA seine Album­premiere. Der Sänger behauptet sich nach jahrelanger Bühnenerfahrung auch im Studio als mindestens ebenbürtiger Nachfolger für den freiwilligen Frührentner Frank Mullen. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

HYMNS FROM THE APOCRYPHA bei Amazon

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu THIS HEATHEN LAND

Wären Ghost nicht irgendwann auf den (erfolgreichen und für sie alternativlosen) Weg in Richtung glamouröser Hard Rock abgebogen – womöglich klängen sie heute wie Green Lung. Meisterhafte Songs, Melodie- und Spannungsbögen wie ‘Mountain Throne’, ‘The Forest Church’ oder ‘One For Sorrow’ schüttelt man nicht einfach massenhaft aus der Ritusrobe (nur das letzte Albumviertel sackt etwas ab). Diese Band ist mit dem Teufel im Bunde! Sebastian Kessler (5,5 Punkte)

Bereits mit BLACK HARVEST veröffentlichten Green Lung 2021 eines der besten Alben des Jahres. Dass sie nun mit dem Nachfolger tatsächlich noch einen drauflegen und ihre Formel perfektionieren, ist schon erstaunlich – und sie bewegen sich mit ihm in Richtung Meisterwerk. Der Mix aus eingängigem Brian May-Pomp, urbritischer Kauzigkeit und düsterer Doom-Atmosphäre macht süchtig und vor allem eines: Lust zu sehen, ob es die Londoner beim nächsten Mal wieder schaffen, einen umzuhauen! Simon Ludwig (6,5 Punkte)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit THIS HEATHEN LAND setzen Green Lung ihren Höhenflug unbeirrt fort. Zwischen tonnenschweren Black Sabbath-Riffs und einer großzügigen Portion Eingängigkeit gelingt den Briten der Spagat, den nur wenige Stoner Doom-Bands zu leisten wissen: Ein gleichermaßen zugängliches wie musikalisch beeindruckendes Album, das munter zwischen Ghost’schen Pop-Melodien (‘The Forest Church’) und psychedelischen Einflüssen (‘Maxine’) mäandert. Tom Lubowski (6 Punkte)

Für geflissentliche musikalische Gegenwartsverweigerer waren Green Lung schon immer eine Bank. In der dritten Albumrunde geht das stetige qualitative Steigerungsvermögen der Druiden-Dudes allerdings noch einen erheblichen Schritt weiter: So führt das Themenalbum über das okkult-antike England folkloristisches Geschichtsinteresse meisterlich mit der melodischen Kraft von Ghost, Dios magischer Dramatik und dem filmischen Psychedelic Pop-Faktor von Uncle Acid & The Deadbeats zusammen. Frank Thiessies (6 Punkte)

THIS HEATHEN LAND bei Amazon

Einige Tracks sind bis auf klitzekleine Ausreißer in komplexe Territorien volles Rohr Kraftmetall. ‘Ride Into The Storm’ wäre zum Beispiel bis auf einen im Mittelteil rhythmisch aus dem Ruder laufenden Basslauf eine klassische Faustreckhymne mit Schmalzfaktor. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

CYCLES OF PAIN bei Amazon

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe.

***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.