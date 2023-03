Die Metal-Alben der Woche vom 31.03. mit Lordi, Rotten Sound, Puscifer u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 24.03. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem August Burns Red und Keep Of Kalessin.

Subway To Sally Besonders die Balladen ‘Weit ist das Meer’ und ‘So tief’ sind ob der Dichtkunst und tonalen Dramatik ausgesprochen berührend. Nicht minder feinsinnig sind die ersten beiden Single-Auskopp­lungen, wenngleich um einiges beschwingter, hoffnungsvoller. (Hier weiterlesen) Floor Jansen PARAGON ist weit mehr als nur ein Album mit tollen Songs an der Schnittstelle zwischen Melodic Metal, Rock und Pop. Es ist das überlebensstarke Statement einer Künstlerin, die mit ihrer großartigen Stimme Eis zum Schmelzen bringen kann und mit ihren Texten innerste Antennen anfunkt. (Hier weiterlesen) Babymetal Hat man sich durch die wilden und aufdringlichen Synthesizer gekämpft, bekommt man soliden Power…