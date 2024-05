Die Metal-Alben der Woche vom 31.05. mit Rhapsody Of Fire, Cobra The Impaler u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Six Feet Under, Warlord und Unleash The Archers.

Freedom Call Obwohl ihre fröhlich-ausge­lassene Musik mitunter ein wenig wie aus der (krisen­gebeutelten) Zeit gefallen klingt, treffen ihre zuckersüßen Singalong­­refrains und ungetrübten Botschaften den Nerv un­zähliger Fans. (Hier weiterlesen) Sebastian Bach Zehn Jahre nach GIVE 'EM HELL präsentiert uns der Kanadier jetzt seinen fünften Album­alleingang, der an denselben Problempunkten krankt wie die voran­­gegangenen: Sound und Songs. (Hier weiterlesen)