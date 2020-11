Die METAL HAMMER Dezemberausgabe 2020: AC/DC, Fates Warning, Sodom u.v.a.

Fast genau sechs Jahre nach ROCK OR BUST lässt es Australiens bekannteste Band noch einmal richtig gewittern: Zu diesem Anlass unterhielt sich Frank Thießies – unerwartet neumodisch – via Zoom (!) mit Angus Young, Brian Johnson und Cliff Williams über AC/DCs neues Opus POWER UP und brachte nicht nur dessen Entstehungsgeschichte in Erfahrung, sondern untersucht auch, wie viel Wahrheit in dem (gerüchteweise kolportierten) Vergleich mit dem Überalbum BACK IN BLACK steckt.

Matthias Mineur sprach mit Vokalist Ray Alder über Fates Warnings neues Wunderwerk LONG DAY GOOD NIGHT.

Mit GENESIS XIX gewinnen die Ruhrpott-Thrasher unseren Soundcheck. Marc Halupczok befragte Tom Angelripper.

Special: Supergroups

In diesem Lesestück geht Autor Konstantin Michaely dem interessanten Phänomen der Supergroups auf den Grund.

Mit ihrem neuen Opus begeben sich die Isländer auf eine emotionale Spurensuche durch Licht und Schatten.

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 259 mit Hatebreed, Killer Be Killed, King Creature, Hjelvik, Roadwolf, Phil Campbell And The Bastard Sons.

