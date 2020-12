Die METAL HAMMER Januarausgabe 2021: Lindemann vs. Kelly, Jahresrockblick, Iron Maiden u.v.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Tombs und Hjelvik.

Iron Maiden Die Fan-Gesänge veredeln das ohnehin intensive ‘The Clansman’, und ‘Fear Of The Dark’ sowieso. Obwohl nicht perfekt abgemischt, gefällt die transparent tönende Produktion... (hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=gb-ODJRnR00 Dark Tranquillity Die Schweden verfolgen ihren Stil auf MOMENT konsequent weiter, und nichts anderes wünscht man sich hier auch: melodischen, melancholischen Death Metal, der immer wieder einen Seitenblick ins Elektronische und Gotische wagt und dabei zugleich Headbang-Muskulatur wie Herzen wärmt. (Das komplette Review findet ihr hier) https://www.youtube.com/watch?v=N65z8sAEYUg Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe. *** Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als…