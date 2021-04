Die METAL HAMMER Maiausgabe 2021: Das Metal-Jahr 1986, Gojira, Cannibal Corpse u.v.a.

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

auch interessant

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: https://www.metal-hammer.de/heftbestellung

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

***

Das Metal-Jahr 1986

Früher war alles besser? Unstete Zeiten wie die aktuelle drängen solcherlei Gedanken immer wieder ins Bewusstsein. Dennoch sollten wir stetig überprüfen, wie nostalgieverblendet Sehnsüchte dieser Art sind und nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern vor allem in der Gegenwart. Eine History pro Ausgabe darf aber durchaus sein, finden wir als traditionsbewusste Redaktion. Diesmal führt uns die Reise satte 35 Jahre zurück in das – auch nicht gerade leichte – Metal-Jahr 1986.

Anlässlich des neuen Cover-Albums INSPIRATIONS analysiert Marc Halupczok die Diskografie der NWOBHM-Legenden.

Mit FORTITUDE beweisen die Soundcheck-Sieger nicht nur musikalische Klasse, sondern auch zeitgeistige Relevanz.

Die Hoffnungsträger des Classic Rock verraten Frank Thießies Details über THE BATTLE AT GARDEN’S GATE.

Thomas Strater erörtert im Interview mit Alex Webster das horrende neue Machwerk VIOLENCE UNIMAGINED.

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 263 mit Cannibal Corpse, Memoriam, The Vintage Caravan, Blackbriar, Wolfchant, Necrotted.

Ihr bekommt METAL HAMMER 05/2021 ab dem 14.04.2021 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!