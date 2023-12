Die Metal-Videos der Woche vom 01.12.

auch interessant

Auch diese Woche wurde die Rock- und Metal-Welt um neue Musikvideos bereichert. Während 2023 in seine letzten Runden geht, nehmen Judas Priest, Bruce Dickinson und Co. noch einmal Fahrt auf, um uns auf den letzten Metern dieses Jahres zu begleiten.

Einen gediegenen Anfang machen die brasilianischen Power-Metaller Angra, die nun den offiziellen Videoclip zu ihrer Ballade ‘Vida Seca’ präsentieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Metalcoreler Any Given Day holen sich Annisokay für ihre neue Single ‘H.A.T.E.’ mit an Bord.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bjørkø, Marko Hietala und Petronella Nettermalm veröffentlichen ihre gemeinsame Single ‘Whitebone Wind’ samt Musikvideo. THE HEARTROOT, das Album des Amorphis-Gitarristen, erscheint heute!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2024 erscheint das neue Solo-Album des Iron Maiden-Frontmanns Bruce Dickinson. ‘Afterglow Of Ragnarok’ nennt sich der Vorbote von THE MANDRAKE PROJECT.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zeitgleich zur Veröffentlichung ihrer neuen Platte 666 stellen die Rockerinnen Cobra Spell ihre Single ‘Warrior From Hell’ samt Musikvideo vor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dominum hauen einen nächsten Vorboten ihres kommenden Albums HEY LIVING PEOPLE (VÖ: 29.12.) raus: Seht hier das Musikvideo zu ‘Cannibal Corpses’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Dragonforce melden sich diese Woche mit taufrischen Material zurück. Diesmal mit dabei: Amaranthe-Frontsängerin Elize Ryd! Hier geht’s zum Musikvideo von ‘Doomsday Party’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Aachener Post-Hardcoreler Fjørt veröffentlichen Single Nummer fünf, ‘Kolt’, ihrer aktuellen Platte NICHTS, die am 11. November erschienen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am 16. Februar 2024 erscheint GRANDE ROCK (REVISITED), die Neuinterpretation der 1999 erschienenen Scheibe der Hellacopters. Einen Vorgeschmack servieren die Schweden mit ‘The Electric Index Eeel (Revisitied)’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Heavy Metal-Giganten Judas Priest präsentieren ihre brandneue Single ‘Trial By Fire’ inklusive Musikvideo. Seht und hört hier:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für ihr Roxette-Cover von ‘The Look’ schließen sich Lord Of The Lost mit ‘Heut‘ ist mein Tag’-Sängerin Blümchen zusammen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ‘One Word’ bereiten Persefone auf ihre anstehende EP LINGUA IGNOTA: PART I (VÖ: 02.02.24) vor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

‘Crown Of Thorns’ schimpft sich die brandneue Single der Alternative Metalcoreler Vicious Rain.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

SHE REACHES OUT TO SHE REACHES OUT TO SHE von Chelsea Wolfe erscheint am 09. Februar 2024. Mit ‘Tunnel Lights’ präsentiert die Musikerin ihre aktuellste Single-Auskopplung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.