Die Metal-Videos der Woche vom 03.03.

Auch diese Woche gab es wieder eine ganze Welle an beeindruckenden neuen Songs und aufwendig produzierten Musikvideos, die wir euch in diesem Beitrag präsentieren.

Am 21. April erscheint das 13. Studioalbum der finnischen Gothic/Glam-Band The 69 Eyes THE DEATH OF DARKNESS. Passend dazu veröffentlichen sie nun den Titelgeber inklusive Video.

Die multinationale Symphonic Metal-Kombo Ad Infinitum fährt in dieser Woche mit ihrer brandneuen Single ‘From The Ashes’ auf. Das Stück wird auf dem Album CHAPTER III zu finden sein und stellt die vierte Single daraus dar

Corvus Corax 17. Studioalbum ERA METALLUM erschien bereits im Juni 2022. Darauf zu finden ist der nordisch angehauchte Song ‘Vikingar’ der nun mit beeindruckendem Video veredelt wurde. Die Regie führte Alex Marschall der auch als Cover-Künstler tätig ist.



Die schwedische Industrial-Gruppe Deathstars meldet sich mit der Ankündigung ihres neuen Albums EVERYTHING DESTROYS YOU zurück. Mit im Gepäck haben sie ein feierwütiges Musikvideo zu ihrer zweiten Single ‘Midnight Party’.



Volle Kraft voraus geht’s mit Electric Callboys ‘Tekkno Train’. Der Song ist bereits die achte Auskopplung ihres im letzten Jahr erschienenen Nummer 1 Album TEKKNO und kommt in gewohnt cineastischer Art und Weise daher.

Die Thrasher von Enforced rücken mit ihrem Clip zu ‘Hanged By My Hand’ ihre Live-Headbang-Qualitäten in den Vordergrund.



Ebenfalls am 31. März erscheint PREY von Haliphron. Daraus koppeln sie in dieser Woche die Single ‘Human Inferno’ aus.

Ein bisschen Doom-Rock aus Birmingham gefällig? Den gibt’s diese Woche in Form von MARGARITA WITCH CULT und dem psychedelischen Video zu ‘Diabolical Influence’.

Metallica releasen den brandneuen Song ‘If Darkness Had A Son’ zusammen mit fulminanten Musikvideo. Das siebenminütige Stück stellt die dritte Singleauskopplung von Metallicas neuer Platte 72 SEASONS dar, die am 14. April erscheint.

Düster und blutig wird’s im Bewegtbild-Werk von Outlaw zu ihrem Track ‘Everything That Becomes Nothing’. Ihre neue Platte REACHING BEYOND ASSIAH veröffentlichen die melodischen Black Metaller aus Brasilien am 31. März.

Powerwolf bringen in dieser Woche den Song ‚No Prayers At ’ an den Start, der auch auf ihrer nächsten Platte INTERLUDIUM landen wird. Er gehört zu einem von sechs neuen Stücken auf dem neun Album der Saarländer.

Am Freitag erreicht uns noch das brandneue Musikvideo zu ‘Destination Woe’ von Shores Of Null, deren neue Platte THE LOSS OF BEAUTY ab 24. März erhältlich ist.

Mit ‘Eternal Spirits’ ehrt die britische Post-Hardcore Band Svalbard verstorbene Musiker der Metal-Szene. Der Track wird Teil ihres vierten Studioalbum an dem sie gerade arbeiten.



