Die Metal-Videos der Woche vom 04.08.

Neue Musikvideos gibt es diese Woche von unter anderem Slipknot, Behemoth, Foo Fighters und Shining.

Hier ist wieder ein Überblick über die Metal-Videos der Woche für euch. Die polnischen Extrem-Metaller Behemoth veröffentlichten das visuell beeindruckende Video zum OPVS CONTRA NATVRAM-Track ‘Once Upon A Pale Horse’. Die Symphonic-Metaller Epica präsentieren einen neuen Liceclip, diesmal zum Song ‘Unleashed’. Das Stück wurde im Januar in Amsterdam live aufgenommen. Als erster Clip aus dem überraschend am 02.06. veröffentlichten Foo Fighters-Album BUT HERE WE ARE erschien ‘Rescued’, aufgenommen bei einem Livestream am 21.05.2023. Aus Hypocrisys 2021er-Album WORSHIP stammt der Song ‘They Will Arrive’, der nun auch einen Clip spendiert bekommen hat. Passend zum heutigen Album-Release von THE POISON CHALICE…