Die Metal-Videos der Woche vom 05.05.

Alles neu macht der Mai – zumindest mit dem ein oder anderen Musikvideo. Wir haben für euch die Perlen der Woche:

Mit elektronischen Industrial-Beats stampfen 3Teeth gemächlich ihrem vierten Studioalbum entgegen. Mit dem fulminanten und brandheißen Video für ‘Merchant Of The Void’ geht‘s in Sachen Vorfreude weiter.

Schwarze Romantik im Maisfeld: ASP präsentieren das Musikvideo zu ihrer neuen Single ‘Ich, der Teufel und du’.

Nächste Woche erblickt das neue Album VOL.II der australischen Sludge-Formation Astrodeath das Licht der Welt. Mit ‘Invasion’ gibt es einen musikalischen Vorgeschmack.

Burning Witches veröffentlichen heute ihre neue Platte THE DARK TOWER. Obendrauf schenken sie uns mit ‘World On Fire’ auch neues Bewegtbildmaterial.

Aus ein macht drei: Der ungarische Musiker Dávid Makó hat sein Solo-Projekt The Devil’s Trade für einen Schlagzeuger und einen Live-Keyboarder geöffnet. Das neue Album VIDÉKEK VANNAK IDEBENN gibt’s am 14. Juli auf die Ohren, vorab darf aber schon in die neue Single ‘Flashing Through The Lack Of Light’ reingehört und reingeschaut werden.

Enforced haben kürzlich ihr neues und drittes Album WAR REMAINS veröffentlicht. Nun liefern sie das Musikvideo zum Titel-Track nach.

Eine neue Gloryhammer-LP ist auf dem Weg. Das erste Album mit neuem Angus McFife ist für den 02. Juni vorgesehen. Vorab gibt es mit dem Musikvideo zu ‘Holy Flaming Hammer Of Unholy Cosmic Frost’ eine visuelle Vorschau.

The Hives melden sich in dieser Woche mit dem neuen Track ‘Bogus Operandi’ zurück. Außerdem datiert die Band die Veröffentlichung ihres neuen Albums THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS auf den 11. August.

Nicht mehr lange, bis die amerikanische Supergroup Hollywood Vampires wieder Europa heimsucht. Davor gibt es aber noch die Live-Bilder zum Jim Caroll Band-Cover ‘People Who Died’, das auf dem zweiten Album der US-Amerikaner erschien.

Infected Rain sind fleißig dabei, neue Musik zu produzieren. Einen ersten Vorgeschmack der Nu Metal-Gruppe um Frontfrau Lena Scissorhands gibt es mit Single und Video zu ‘Dying Light’, mit welchem Bassistin Alice Lane ihren Einstand feiert.

‘Halte Fest’ heißt der neue, metallische Track der deutschen Rock-Band Kärbholz. Er ist Teil des nächsten Albums KAPITEL 10: WILDE AUGEN, das am 02. Juni erscheint.

Die amerikanischen Deathcorer Left To Suffer veröffentlichen am 12. Mai ihr Studioalbum FERAL. Single und Video zu ‘Artificial Anatomy’ featuring Kim Dracula schicken sie vorab.

Magnolia Park aus Florida schlagen nach ihrer etwas härteren Rock-Arena-Single ‘Do Or Die’ auf ‘Homicide’ wieder sanftere Töne an.

Rechtzeitig zum Wochenende feiert das neue Musikvideo zu ‘The Hourglass’ von Mortemia heute um 18 Uhr Premiere.

Poppy präsentiert das Musikvideo zu ihrer brandneuen Coversingle ‘Spit’. Der Track stammt im Original von der kanadischen Nu Metal-Gruppe Kittie.

Außerirdisch geht’s in dem neuen Musikvideo zu ‘Chrononautilus’ von Scar Symmetrie zu. Das neue Album THE SINGULARITY (PHASE II – XENOTAPH) erscheint am 9. Juni via Nuclear Blast Records.

Die Stuttgarter Metalcore-Gruppe Venues liefert mit dem kettenrasselnden ‘Haunted House’ einen ersten neuen Song seit ihrem Album SOLACE (2021) ab.

Der Eurovision Song Contest rückt immer näher. Das hält die australischen Vertreter des Wettbewerbs allerdings nicht davon ab, mit ‘Prince Of Fire’ noch ein neues Musikvideo zu präsentieren.

Zum Schluss geht’s mit Xalpen und dem fast zehnminütigen, cieneastischen Musikvideo zu ‘The Curse Of Kwányep’ in alptraumartige Black Metal-Gefilde.

