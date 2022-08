Die Metal-Videos der Woche vom 05.08.

At The Gates, Alcatraz Festival 2021

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Alter Bridge präsentieren für ‘Silver Tongue’ ein animiertes Video. Die Single stammt vom Album PAWNS & KINGS, das Mitte Oktober erscheint.



Amon Amarth haben heute ihr neues Album THE GREAT HEATHEN ARMY veröffentlicht. Wer die schwedischen Death Metaller mal in ungewohnter Kleidung sehen will, kann das im Video zu ‘Find A Way Or Make One’ tun.



At The Gates haben diese Woche eine Tour an der Seite von Genrekollegen In Flames angekündigt. Zur Einstimmung erinnern sie mit einem neuen Video nochmal an ‘Garden Of Cyrus’ aus dem aktuellen Album THE NIGHTMARE OF BEING (2021).



Nach einer Verschiebung ist Belphegors THE DEVILS vergangene Woche endlich erschienen. Das Video zum Titeltrack sieht so aus:



Zur Veröffentlichung des Blood God-Debauchery-Doppelalbums DEMONS OF ROCK’N’ROLL gibt es ein Video zu ‘Raze Hell’:



Die Briten von Borders machen modernen Metalcore, angelehnt an den Nu Metal der Nullerjahre:



Callejons neue Single heißt nach der ‘Frankenstein’-Schriftstellerin ‘Mary Shelley’. Das zugehörige Album ETERNIA bringen die Düsseldorfer im Oktober auf den Markt.



Defacing God sind eine neue Melodic Death Metal-Band aus Dänemark. Das Debütalbum, das Anfang September erscheint, dürfte Fans von Arch Enemy gefallen, die Musik der Gruppe weist aber auch Black Metal-Einflüsse auf.



Die Schweden Eyes Wide Open haben ein Slipknot-Cover produziert:



Lord Of The Lost touren derzeit mit Szene-Legenden Iron Maiden. Um diese zu ehren, haben die Hamburger ein Cover von ‘Children Of The Damned’ aufgenommen.



Lost Society-Sänger Samy Elbanna hilft derzeit bei Amaranthe aus. Seine eigene Band hat in der Zwischenzeit die dritte Single für ihr kommendes Album IF THE SKY CAME DOWN ausgekoppelt:



Malevolence’ ‘Higher Place’ erschien im Mai auf MALICIOUS INTENT. Das Video zur Single ist allerdings neu.



Das aktuelle Michael Schenker Group-Album, UNIVERSAL, erschien im Mai. Nachträglich wurde ‘Fighter’ mit Video ausgekoppelt.



Oceans haben brutale Strophen und Ohrwurm-Refrains. Die Single ‘Living=Dying’ ist eine Auskopplung von der EP, die vergangene Woche erschien: HELL IS WHERE THE HEART IS, PT. II: LONGING.



The Offering wollen mit ‘Wasp’ auf ihr Album SEEING THE ELEPHANT vorbereiten. Dieses veröffentlichen die Amerikaner im November.



Orthodox’ LEARNING TO DISSOLVE erscheint noch diesen Monat. Die Fast-Titelsingle ‘Dissolve’ gibt es vorab.



Tankard haben zum textlich zeitgenössischen Song ‘Ex-Fluencer’ ein Video von ihrem Auftritt beim Rockharz Open Air Anfang Juli geteilt. Der Titel erscheint Ende September auf dem neuen Album PAVLOV’S DAWGS.



