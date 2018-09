METAL HAMMER AWARDS: Best of Guests

Im Berliner Kesselhaus steigen am 14. September die METAL HAMMER AWARDS 2018. Seht hier, wer in welcher Kategorie nominiert ist!

Am 14. September 2018 finden zum zehnten Mal die METAL HAMMER AWARDS statt. Die Gäste erwartet eine spektakuläre Nacht voller Metal: Wir freuen uns nicht nur auf drei stimmungsträchtige Livebands (darunter Dirkschneider mit seiner letzten Accept-Songs-Performance und Night Demon), sondern auch auf viele namhafte Musiker als Preisträger und auf dem Schwarzen Teppich (siehe Video von 2017). In den letzten Jahren haben alle Preisträger höchstpersönlich ihren Award in Berlin entgegengenommen. Wer wohl 2018 als Gast über den Schwarzen Teppich laufen und sich über eine der begehrten Auszeichnungen freuen wird? Sicher ist: So nah wie bei den METAL HAMMER AWARDS kommt ihr euren Helden…