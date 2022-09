Die Metal-Videos der Woche vom 09.09.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Starten wir doch heiter bis zynisch mit einer Pop-Punk-Produktion aus dem Hause Anti-Flag, welche nämlich in ‘Imperialism’ gemeinsame Sache mit Ashrita Kumar von Pinkshift machen.

Auch der Sludge Metal-Trupp Armed For Apocalypse hält sich ran und gibt seine Bewegtbilder zu ‘Live Through The Storm’ frei. Bis zum 7. Oktober ist es auch nicht mehr lang, denn dann beginnt erst das große Rauf-Und-Runter-Hören zu RITUAL VIOLENCE.

Unglaubliche zehn Jahre ist es her, dass Before The Dawn ihren letzten Silberling RISE OF THE PHOENIX unter die Leute gebracht haben. Gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung zu ‘Downhearted’ wurde bekanntgegeben: Die Arbeiten am neuen Album für 2023 wurden bestätigt!

Mit der Mir-doch-alles-egal-Attitüde kann man doch nichts falsch machen – zumindest nicht auf einen Freitag. Den passenden Soundtrack dazu liefern Black Mirrors mit ‘Hateful Hate, I’ll Kill You’.

Eine gefühlvolle Ballade reichen Black Veil Brides mit ‘Savior II’ ein und diese steht bei den Zuschauern offensichtlich hoch im Kurs. Nach bloß zwei Tagen nach Single-Veröffentlichung kratzt das Video beinahe an der Millionengrenze. Wenn es nach dieser Tendenz geht, dürfte das neue Album THE MOURNING, das am 21. Oktober auf den Markt kommt, ebenfalls auf Erfolgskurs gehen.

Währenddessen haben Borders in einem Feature mit Cane Hill einen Track heidnischer Art von der Leine gelassen.

Einen dänischen Single-Export bekommen wir von Cabal mit ‘Exit Wound’ zu hören. Die neue Platte MAGNO INTERITUS erscheint am 21. Oktober 2022.

Dreht euch nicht um, der Corpsegrinder geht herum! Stattdessen hilft ein Blick nach vorn (auf den Bildschirm), denn der knuffig animierte Clip zu ‘Bottom Dweller’ dürfte nicht nur Cannibal Corpse-Herzen höher schlagen lassen.

Für alle Hard Rock-Gourmets haben The Dead Daisies ihren Genießerhappen ‘Face Your Fear‘ vorbereitet, dem Opener aus dem bevorstehenden Langspieler RADIANCE.

Vielleichten hätten sich die Symphonic Metal-Underground-Perlen von Empress lieber auf „Impress“ taufen sollen. So oder so haben Barbara Blackthorne und co. mit ihren Klängen auf dem erst zwei Wochen alten Album FATEWEAVER für reichlich Entzückung gesorgt. Das Nachzügler-Video zu ‘The Fall Of Kingdoms’ erschien vor zwei Tagen.

Wer sich lieber in progressiven Sphären bewegt, der sollte mit den neuen Tönen von Evergrey nichts falsch machen, denn auch jene liefern einen Clip nach. Neben ‘Save Us’ können noch neun weitere Songs auf A HEARTLESS PORTRAIT (THE ORPHEAN TESTAMENT) angehört werden.

Intergalaktisches haben Fit For A King mit dem Video zu ‘Falling Through The Sky’ geschaffen. Die neue LP ist ab dem 28. Oktober 2022 erhältlich.

Ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen Flogging Molly mit ihrem Stück ‘A Song Of Liberty’. Gemeinsam mit den ukrainischen Filmemachern The Mad Twins haben sie dieses visuelle Werk geschaffen, um mit einer Spendenaktion auf die Wohltätigkeitsorganisation Razom For Ukraine aufmerksam zu machen. Mit dem heutigen Tag feiert die kalifornische Band ihren Album-Release zu ANTHEM.

Neue Eindrücke gibt es ebenfalls von For The Fallen Dreams.

Kurz vor Halloween wollen Gothminister mit PANDEMONIUM ihr Gruselwerk unter die Leute bringen. Heute erscheint mit ‘This Is Your Darkness’ ein kleiner Vorgeschmack darauf.

Wer nicht genug vom alltäglichen Wahnsinn kriegen kann, für den dürfte Massive Wagons neues Stück ‘Generation Prime’ für Dauerlacher sorgen. Mit von der Spaßpartie ist zudem Skindreds Benni Webbe.

Weiter im Programm geht es mit Obscura, die mit ‘The Neuromancer’ in ihren technischen Gefilden natürlich nicht enttäuschen. Das virtuose Gitarrenspiel kann im Video bestaunt werden.

Was ein Zufall, dass Ozzy Osbournes PATIENT NUMBER 9 ausgerechnet am 9. September das Licht der Welt erblickt. Feiern dürfen wir diesen Release zum offiziellen Visualizer zu ‘Nothing Feels Right’.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, dessen sind sich Those Damn Crows bewusst. Daher haben sie ihre Platte INHALE/EXHALE zum Stichtag am 17. Februar 2023 schon jetzt angekündigt. Zur Auskopplung ‘Wake Up (Sleepwalker)’ starten wir mit ihren Modern Rock-Tönen gelassen ins Wochenende.

Den mit Abstand schaurigsten Clip der Woche legen Wednesday 13 zu ‘Inside Out’ dar. Vielleicht lassen die Grusel-Rocker für ihren LP-Release zu HORRIFIER noch weitere Horror-Kurzstreifen vom Stapel – schön wäre es zumindest.

Die Symphonic Metalheads Xandria präsentieren sich seit 2022 mit einer neuen Front: Ambre Vourvahis bringt in ‘You Will Never Be Our God’ unsere Gemüter zum Kochen. Nicht zuletzt wird das Feuer durch den Gastauftritt von Ralf Scheepers geschürt.



