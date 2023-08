Die Metal-Videos der Woche vom 11.08.

Es war wieder viel los in der Rock- und Metal-Welt, wir haben für euch eine Übersicht der neuesten Musikvideos!

Es geht schon stark los mit Angelus Apatrida aus Spanien. Die Thrasher haben ein cooles Musikvideo zu ihrer Single ‘Cold’ veröffentlicht. Das neueste Album AFTERMATH erscheint am 20. Oktober.

Weiter geht es mit einem sehr tanzbaren Lied von The Armed und einem passenden Musikvideo. Der Song heißt ‘Liar 2’ und erscheint auch auf PERFECT SAVIOURS am 25. August.

Ronnie Atkins ist das dritte Jahr in Folge mit einem neuen Album zurück. Die Scheibe heißt TRINITY und erscheint am 13. Oktober. Im Voraus gibt es schon mal den Titel-Track mit Musikvideo.

Gewohnt brutal sind Cannibal Corpse diese Woche wieder zugange. Die neue Single heißt ‘Summoned For Sacrifice’ und wird von einem grausamen Musikvideo begleitet. Das neue Album CHAOS HORROFIC erscheint am 22. September.

Die Death-Metaller Carnation aus Belgien sind mit einem neuen Song und Musikvideo am Start. Das Lied heißt ‘Replicant’ und kommt vom Album CURSED MORTALITY, welches am 3. November veröffentlicht wird.

Creeper servieren mit ‘Teenage Sacrifice’ diese Woche einen weiteren blutigen Probierhappen vom neuen Album SANGUIVORE, welches im Oktober am Freitag den 13. erscheint. Das ideale Release-Datum für die Horror-Punk Rock-Band.

Klassischen Hard Rock gibt es heute von The Dead Daisies, die Supergroup veröffentlicht ihr Cover von Whitesnakes ‘Slide It In’ zusammen mit einem Musikvideo.

Komplexer wird es bei Earthside mit der Single ‘Let The Truth Speak’ featuring Daniel Tompkins & Gennady Tkachenko-Papizh. Das Lied ist ganze elf Minuten lang und wird von einem Musikvideo begleitet, das in der Baumannshöhle im Harz gefilmt wurde. Das Album erscheint am 17. November.

Kräftigen Power Metal gibt es heute Abend von Iron Savior aus Hamburg. Das Lied heißt ‘In The Realm Of Heavy Metal’ und kommt von der Platte FIRESTAR, die am 6. Oktober veröffentlicht wird.

Kadaverficker sind zurück und erlauben einen Blick hinter die Kulissen ins Studio. Das neue Lied heißt ‘Of The Sun And The Wind’. Am 29. September erscheint die Scheibe SUPERKILLER (A MUSICAL JOURNEY BETWEEN LIFE AND DEATH.

Kontrust aus Österreich sind zurück mit ‘I Physically Like You’ vom Album MADWORLD (3. November). Im Musikvideo trägt die Band Trachten, aber mal ein bisschen anders.

Von den Dark-Rockern Lord Of The Lost gibt es zu ‘Dead End’ von BLOOD & GLITTER ein brandneues und ziemlich obskures Musikvideo.

Ebenfalls obskur wird es bei Mantar, die ihr neues Lied ‘Valhalla Hammering’ diese Woche veröffentlicht haben.

Im Musikvideo zu ‘Imperator’ von Necrotted geht es um Krieg, Klimakatastrophen und gesellschaftliche Unruhen. Ein passender Clip zu dem harten Death Metal-Track. Das Album IMPERIUM erscheint am 22. September.

Nytt Land aus Russland veröffentlichen ein ominöses Musikvideo zu ihrem Ritual Folk-Lied ‘Nord’. Ihr neues Album TOREM erscheint am 6. Oktober.

To Kill Achilles aus Schottland veröffentlichen heute ihr neues Metalcore-Album RECOVERY. Dazu gibt es den Song ‘No Love Is A Crime’ zusammen mit einem Musikvideo.

