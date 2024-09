Die Metal-Videos der Woche vom 13.09.

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Killer’s Confession ‘Voices’ (feat. Aaron Nordstrom)

As I Lay Dying ‘We Are The Dead’ (feat. Alex Terible, Tom Barber)

Black Label Society ‘The Gallows’

Blind Channel ‘Everybody (Bloodbros Back)’

Blutgott ‘Dragonsteel’

Bombus ‘Killer’

Chaosbay ‘Eye For An Eye’

Dawn Of Destiny ‘A Child’s Hand’

Dead Icarus ‘Bearing Burdens And Saving Skin’

Distant ‘Fleshweaver’

Doomcrusher ‘Adrenaline’ (feat. Any Given Day)

Enforced ‘A Leap Into The Dark’

Frozen Crown ‘War Hearts’

The Funeral Portrait ‘Doom And Gloom’

Jinjer ‘Rogue’

Linkin Park ‘Numb’ (live)

Lowrider ‘And The Horse You Rode In On’

Mortemia ‘Allegria’ (feat. Capri)

Neànder ‘Ultra’

Oomph! Soll das Liebe sein?

Our Mirage ‘Right Now’

Power Surge ‘Shadows Warning’

Psychlona ‘Magic Carpet’

Skyline ‘Human Monster’

The Spirit ‘Room 101’

Tankard ‘Himbeereis zum Frühstück’ (live beim Wacken Open Air 2024)

Tayne ‘Down’

Tribulation ‘Hungry Waters’

Whitechapel ‘A Visceral Retch’

Zetra ‘Holy Malice (Annabel)’

