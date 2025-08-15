Die Metal-Videos der Woche vom 15.08.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Killer’s Confession ‘Heart Shaped Box’

Coroner ‘Renewal’

Fleshwater ‘Last Escape’

Gaerea ‘Submerged’

Linkin Park ‘Cut The Bridge’ (live)

Lorna Shore ‘Prison Of Flesh’

Lüt ‘Smil & Vink’

Mädhouse ‘Get A Grip’

Omnium Gatherum ‘My Pain’

Rage ‘Straight To Hell ’25’

Ronnie Romero ‘Backbone’

Vicious Rumors ‘Dogs Of War’

Warmen ‘Untouched’

Year Of The Goat ‘The Power Of Eve’

