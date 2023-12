Die Metal-Videos der Woche vom 15.12.

In den beinahe letzten Oktobertagen beehren uns Within Temptation, Serenity und viele weitere Bands der Hard 'n' Heavy-Sphären mit brandneuen Videos.

Auch diese Woche werfen uns zahlreiche Kunstschaffende des Rock und Metal Frischfleisch zu. Und auch diese Woche könnte der Genre-Mix kaum bunter ausfallen! Seht und hört selbst. Die Power-Metaller Dominum feuern diese Woche den Startschuss ab. Mit ‘Immortalis Dominum’ machen sie Vorfreude auf ihr anstehendes Werk HEY LIVING PEOPLE, das am 29. Dezember erscheinen wird. Metal-Queen Doro und Judas Priest-Ikone Rob Halford schließen sich für eine jetzt schon legendäre Cover-Version des Bonnie Tyler-Hits ‘Total Eclipse Of The Heart’ zusammen. Um 15:00 Uhr erscheint das zugehörige Musikvideo! Die Symphonic Metal-Konstellation um Amanda Somerville, Exit Eden, holt sich für ihren aktuellen Hit…