Die Metal-Videos der Woche vom 19.01.

Auch diese Woche wurde die Rock- und Metal-Welt um neue Musikvideos bereichert. Any Given Day, Doro und Co. entlassen uns 2023 in die Weihnachtsfeiertage.

Obwohl auch die Metal-Industrie zum Jahresende einen Gang herunterschaltet, finden sich heute brachiale Riffs und epische Video-Inszenierungen unter den Neuerscheinungen dieser Woche. Hier geht's zur Übersicht: ‘Come Whatever May’ schimpft sich der Western-inspirierte Vorbote der nächsten Any Given Day-Platte LIMITLESS (VÖ: 26.01.24). Hymnische Melodien liefert Metal-Queen Doro mit ‘True Metal Maniacs’. Die erweiterte Fassung ihrer CONQUERESS-EP erscheint am 01. März 2024. Auch die Folk-Rocker Fiddler's Green bereiten auf ihr nächstes Album vor. THE GREEN MACHINE erscheint am 29. Dezember. Hier geht's zum Video der brandaktuellen Single ‘A Good Old Irish Bar’: Die Stoner Doom-Formation Goat Major stellt ihre aktuelle Single…