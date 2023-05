Die Metal-Videos der Woche vom 19.05.

Wir haben wie immer die Video-Hightlights dieser Woche für euch zusammengetragen. Schaut euch hier das Neueste aus der Metal-Welt an.

Mit schön melodischem Death Metal aus Finnland geht es diese Woche los. Before The Dawn präsentieren ihr Lied ‘Chains’ von ihrem neuen Album STORMBRINGERS, welches ihr ab dem 30. Juni in voller Pracht hören könnt.

Unbezähmbar geben sich Butcher Babies in ihrem Video zu dem Modern Metal-Song ‘Red Thunder’. Gefilmt wurde das Video in der Wüste von „Sin-City“ Las Vegas.

Dunklen Symphonic Metal bieten Eleine aus Schweden. Ihr Lied ‘War Das Alles’ ist ein Traum aus melodischem Gesang und rauen Growls, die sich gekonnt zu einem dramatischen Gesamtwerk ergänzen. Das neue Album WE SHALL REMAIN erscheint am 14. Juli.

Evile bieten diese Woche gemächlichen Thrash mit fast proggigen Untertönen. ‘The Unknown’ ist Teil des gleichnamigen neuen Albums, welches am 14. Juli das Licht der Metal-Welt erblicken wird.

Emotional und ernst geht es in dem Video zur brandneuen Single ‘Fiend’ von den Philippinern Faspitch zu. Die Modern Metal-Gruppe widmet sich hier Themen wie mentaler Gesundheit in einem starken Musikvideo.

Das neue Video von King Gizzard & The Lizard Wizard sieht aus, als wäre es einem Dungeons-And-Dragons Spiel entsprungen, genauso wie das dazugehörige Heavy Metal-Lied ‘Gila Monster’. Die Australier melden sich am 16. Juni mit ihrem neuen Album PETRODRAGONIC APOCALYPSE; OR, DAWN OF ETERNAL NIGHT: AN ANNIHILATION OF PLANET EARTH AND THE BEGINNING OF MERCILESS DAMNATION zurück.

Die diesjährige deutsche Eurovision Song Contest-Vertretung Lord Of The Lost hat diese Woche zu ihrem Song ‘The Curtain Falls’ ein Musikvideo veröffentlicht. Das Lied ist auf der Deluxe-Edition des Albums BLOOD AND GLITTER zu finden.

Einen Vorgeschmack auf ihr neues Album LUCIFER V gibt es von der gleichnamigen Band Lucifer. Auf Siebziger gemacht, wirkt der Rock-Song ‘A Coffin Has No Silver Lining (The Sistine Version)’ fast schon klassisch, begleitet von einem Do-It-Yourself-gestylten Video.

Die Italienischen Death-Metaller Miscreance halten es sowohl in dem Lied ‘The Garden’ als auch im passenden Musikvideo oldschool. Das Album CONVERGENCE ist ab sofort als Re-release auf neuem Label erhältlich.

Richtig Power gibt es von Mystic Prophecy in ‘Demons Of The Night’, das Video dazu ist eine Hommage an die gute Heavy Metal-Gemeinschaft. Das neue Album HELLRIOT ist ab sofort erhältlich.

Roadwolf geben im Musikvideo zum Song ‘Midnight Lightning’ alles. Klassischen Heavy Metal wird auch ab sofort auf dem neuen Album MIDNIGHT LIGHTNING zu hören geben.

Rechtzeitig zum Sommer gibt es von Skindred neue Reaggae-Sounds. Die Waliser geben sich entspannt und voller Liebe in dem neuen Lied ‘L.O.V.E (Smile Please)’, nur ist von dem gewohnten Nu Metal diesmal nichts zu hören. Das neue Album SMILE gibt es ab dem 4. August zu kaufen und streamen.

Alternative Rock à la Corey Taylor gibt es diese Woche vom Meister höchstpersönlich in ‘Beyond’. Das Lied ist die erste Single-Auskopplung vom neuen Album CMFT2. Die Platte soll am 15. September erscheinen.

Die Briten Wytch Hazel aus Lancaster tischen der Metal-Welt diese Woche ihre Single ‘Strong Heart’ auf, mitsamt Musikvideo. Die Metaller veröffentlichen am 2. Juni auch das neue Album IV: SACRAMENT.

Progressiven Death Metal gibt es von The Zenith Passage. Das Lied ‘Lexicontagion’ ist ein spannender Vorgeschmack auf das Album DATALYSIUM (21. Juli 2023).

