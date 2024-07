Die Metal-Videos der Woche vom 19.07.

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Chat Pile ‘I Am Dog Now’

Crave ‘Watchdog’

Crimson Veil ‘Shift’

Demiser ‘Hell Is Full Of Fire’

Dream Evil ‘Fight In The Night’

Harpyie ‘Schildmaid’

Knife ‘White Witch / Black Death’

Lord Of The Lost ‘Ruins’ (live at W:O:A)

Lords Of The Trident ‘The Ballad Of Jon Milwaukee’

Orange Goblin ‘Ascend The Negative’

Simone Simons ‘R.E.D.’

