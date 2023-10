Die Metal-Videos der Woche vom 20.10.

Querbeet einmal alles dabei: Diese Woche haben uns wieder Videos aus unterschiedlichsten Gefilden des Metal- und Rock-Kosmos erreicht. Zahlreiche Neuerscheinungen reihen sich unter bereits erschienene Singles, die nun mit entsprechenden Videos bestückt wurden. Seht und hört selbst!

‘Power Of The Triforce’ nennt sich die neue Zelda-inspirierte Single der Power Metal-Hochkaräter Dragonforce, die einen ersten Vorgeschmack auf das anstehende Album WARP SPEED WARRIORS liefert. Am 15. März 2024 erscheint die Platte!

Plaguemace präsentieren ein nächstes Death Metal-Brett ihrer am 17. November 2023 erscheinenden Debütplatte REPTILIAN WARLORDS: ‘Rhythmic Demise’.

Pünktlich zum Album-Release veröffentlichen Temperance das Musikvideo zu ihrer Single ‘Darkness Is Just A Drawing’!

Die Psychedelic-Metaller Ufomammut stellen ‘Vibrhate’ von ihrer am 31. Oktober 2023 erscheinenden CROOKHEAD-EP vor.

Auch Austrian Death Machine legen nach mit ihrer neuen Single ‘No Pain No Gain’.

Aus ihrem anstehenden Album DESTINATION DESTRUCTION (VÖ: 03.11.) veröffentlichen Satan’s Fall heute ihre Single ‘Afterglow’ samt Musikvideo (Premiere um 14:00 Uhr).

Ruhiger wird es mit Bjørkø und Mariska und ihrer Single ‘Magenta’ von dem anstehenden Solo-Album des Amorphis-Gitarristen Tomi Koivusaari. THE HEARTROOT erscheint am 01. Dezember 2023!

Duff McKeagan schließt sich für seine neue Single-Veröffentlichung ‘I Just Don’t Know’ mit dem US-amerikanischen Rock-Musiker Jerry Cantrell zusammen (Premiere um 14:00 Uhr).

Aus ihrer aktuellen EP OPAQUE stellen die Trance/Melodic Death-Metaller Rage Of Light die Titelsingle samt Musikvideo vor.

Obwohl bereits 2006 erschienen, veröffentlichen Dismember unter dem Banner von Nuclear Blast nun das offizielle Musikvideo zu ihrer Single ‘Trail Of The Dead’.

Die aufstrebende Metal/Hardcore-Truppe Thrown legt mit ihrer neuen Single ‘On The Verge’ nach.

Kurz vor dem Start ihrer bereits laufenden Deutschland-Tour präsentieren die Hamburger Death-Metaller Endseeker ihre aktuelle Single ‘Hell Is Here’.

Auch die Post Black-/Doom-Metaller Dymna Lotva liefern mit ‘Till The End’ Nachschub.

Aus ihrem 2022 erschienenen Debüt-Album DAUGHTERS OF THE NIGHT präsentieren Nocturna ihre vierte Single ‘Blood Of Heaven’ inklusive Musikvideo.

Auch die Technical Death-Metaller Rivers Of Nihil liefern frisches Material: Seht hier das Musikvideo zu ‘Hellbirds’.

Lifesick veröffentlichen an der Seite von Fuming Mouth-Mitglied Mark Whelan das Musikvideo ihrer aktuellen Single ‘Rude Awakening’.

