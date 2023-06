METAL HAMMER präsentiert: Endseeker

Endseeker werden im Oktober sieben Live-Termine in Deutschland absolvieren. Die Termine der Doppel-Headliner-Tournee mit Décembre Noir findet ihr weiter unten. „Wir haben gerade mit den Aufnahmen für unser nächstes Album begonnen. Gleichzeitig sind wir begeistert, bald zusammen mit unseren Freunden Décembre Noir auf Tour zu sein. Sie werden ebenfalls im späteren Verlauf des Jahres eine neue Platte rausbringen.

Wir können es kaum erwarten, euch auf der Bühne unsere neuen Songs vorzustellen!“ Ihr letztes Werk MOUNT CARCASS veröffentlichten Endseeker im April 2021 bei Metal Blade und erreichten damit Pltz 21 in den deutschen Charts. Das neue Album mit dem Titel YOUR SUNSET | MY SUNRISE wird am 13.10.2023 auf Lifeforce Records erscheinen.

Endseeker + Décembre Noir

18.10. Frankfurt, Nachtleben

19.10. Nürnberg, Der Cult

20.10. Weiher, Live Music Hall

21.10. Würzburg, Bahnhof

26.10. Leipzig, Hellraiser

27.10. Bochum, Turock Fest @ Ruhr Congress

28.10. Hamburg, Bahnhof Pauli

Weitere Endseeker-Livedates:

02.08. SI-Velenje, Metaldays Festival

03.08. A-Salzburg, Rockhouse

04.08. Dortmund, Deathfest @ Junkyard

11.08. Schlotheim, Party.San Open Air

18.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

15.09. Hannover, Subkultur

