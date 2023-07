Die Metal-Videos der Woche vom 21.07.

Wir haben für euch die neuesten Rock- und Metal-Videos zusammengetragen. Diese Woche war viel los aber hier kommt der Überblick!

Es geht diese Woche mit der Heavy Metal-Band Anthem los. Die Japaner haben ein Video zum Lied ‘Blood Brothers’ veröffentlicht. Ihr Album CRIMSON & JET BLACK ist schon erhältlich.

Die amerikanische Gruppe Beartooth hat sich kürzlich mit dem Lied ‘Might Love Myself’ zurückgemeldet. Dazu gibt es ein Musikvideo ganz in pink! Das neue Album THE SURFACE erscheint am 13. Oktober.

Code Orange scheinen sich wirklich Mühe zu geben, dass ihr neues Video so seltsam wie möglich wird, aber durchaus unterhaltsam. Das dazugehörige Lied heißt ‘Take Shape’ featuring The Smashing Pumpkins-Legende Billy Corgan. Das neue Album THE ABOVE gibt es ab dem 29. September.

Death Dealer Union sind eine neuere Alternative Metal-Band mit Infected Rain-Sängerin Lena Scissorhands (Elena Cataraga). Die neue Single ‘The Vow Of Silence’ ist auf dem Album INITIATION vertreten, das am 22. September erscheint.

Wirklich unheimlich wird es diese Woche bei Dymna Lotva aus Belarus und dem Song ‘Пекла (Hell)’. Das neue Album Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў (THE LAND UNDER THE BLACK WINGS: BLOOD) erscheint am 4. August.

Von Fortíð gibt es das neue Lied ‘Uppskera’ und dazu ein schönes, wenn auch etwas düsteres Musikvideo. Das neue Album NARKISSOS erscheint am 13. Oktober.

Die schweizerische Band Illumishade hat ihre neueste Single ‘Enemy’ und ein energetisches Musikvideo veröffentlicht. Die Gruppe ist seit Neuestem bei Napalm Records untergebracht.

In This Moment um Sängerin Maria Brink sind mit dem neuen Lied ‘The Purge’ zurück. Wie man es von der Gruppe kennt, ist das dazugehörige Musikvideo ästhetisch und mystisch. Das neue Album GODMODE erscheint am 27. Oktober.

Die neue Single ‘Night Vision’ von der deutschen Band Knife ist messerscharf. Das passende Musikvideo zeigt die Band in einem verrauchten Käfig, umgeben von wilden Headbangern. Das neue Album HEAVEN INTO DUST erscheint am 25. August.

Die Power-Metaller aus Esslingen sind mit ihrer Single ‘Deep In The Night’ zurück. Wer davon nicht genug bekommt, kann sich freuen, das neue Primal Fear-Album CODE RED erscheint am 1. September.

Es ist in aller Munde: Künstliche Intelligenz. Auch Queensrÿche haben sich jetzt angeschlossen und ein KI-Musikvideo an den Start gebracht. Das Lied ‘Tormentum’ gehört zum Album DIGITAL NOISE ALLIANCE, welches jetzt erhältlich ist.

Resolve melden sich aus Frankreich mit dem Song ‘New Colors’ und einem dazugehörigen Musikvideo. Das zweite Album der Band erscheint am 15. September und heißt HUMAN.

Das neue Musikvideo von Rotten Casket passt zum Band-Namen. Das Lied heißt ‘The Human Farm’ und ist vom neuen Album ZOMBICRON, welches am 25. August erscheint.

Skálmöld aus Island sind mit ihrem Song ‘Verðandi’ zurück, und anders als erwartet sind im Musikvideo keine Wikinger zu sehen. Das neue Album ÝDALIR erscheint am 18. August.

Obwohl Skindred in ihrem neuen Video wirklich winzig sind, zeigen sie sich unaufhaltsam. Die Single zum Video heißt schließlich auch ‘Unstoppable’. Das neue Album SMILE erscheint am 4. August. Wenn das kein Grund zum Lächeln ist!

Die Metaller Sylosis aus Reading, England präsentieren diese Woche den Titel-Song ihres nächsten Albums A SIGN OF THE THINGS TO COME, welches ab dem 8. September erhältlich ist.

Für die Folk Rock-Fans: Versengold präsentieren ab 18:00 ihre neue Single ‘Wir feiern den Norden’ vom Album LAUTES GEDENKEN (3. November).

Die Metalcore-Band Vicious Rain liefert den brandneuen Song ‘Blackout’ mitsamt Musikvideo. Die Schweizer geben sich feurig und energiegeladen.

