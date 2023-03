Die Metal-Videos der Woche vom 24.03.

Mitte März bringt nicht nur verrücktes Wetter, sondern auch einen wilden Mix neuer Songs und Musikvideos aus allen möglichen Genres. Die Highlights von Alcatrazz bis To Kill Achilles haben wir hier für euch zusammengefasst.

Es gibt ihn noch, den guten alten handgemachten Heavy Metal aus Los Angeles. Das beweisen Alcatrazz mit ihrem Banger ‘Battlelines’.

Angus McSix veröffentlicht am 21.April zusammen mit seiner neuen Band das Debüt ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER. Daraus präsentiert der ehemalige Gloryhammer-Fronter jetzt mit ‘Sixcalibur’ einen weiteren Track mit malerischem Musikvideo.

Einen emotionalen Gänsehaut-Track liefern diese Woche Another Day Dawns mit ‘Bitter’. Darin geht es um die Bitterkeit die man verspürt, wenn man als Kind von einem Elternteil verlassen wird.

Im Juni steht uns das neue und neunte Black Rainbows-Studioalbum SUPERSKULL ins Haus. Daraus gibt es mit ‘Superhero Dopeproof’ einen ersten Vorgeschmack der Stoner-Rocker.

Crown The Empire veröffentlichen am 28. April ihr fünftes Studioalbum DOGMA. Daraus koppeln sie die nunmehr fünfte Single-Auskopplung ‘Black Sheep’ aus.

Was könnte diese Woche besser zu den Baby-News passen als ein Musikvideo, in dem Nightwish-Fronterin Floor Jansen selbst noch mal zum Kind wird?

Ukrainischen Melodic Death Metal gibt es mit Ignea und ihrer Single ‘Dunes’. Obendrauf erscheint das düster-psychdelische Musikvideo, das von einer Reise der Fotografin Sofia Yablonska in die Wüste inspiriert ist.

Am 07. April erscheint das neue Lo! Album THE GLEANERS. Vorab servieren uns die vier Herren Kapitalismuskritik in Form der Single ‘Rat King’ zusammen mit animiertem Video.

In tiefe und apokalyptisch angehauchte Wälder geht es mit Marianas Rest und ihrem Kurzfilm zu ‘Light Reveals Our Wounds’.

Die Gefahren der Digitalisierung besingen die österreichischen Mastic Scum in ihrem Death Metal-Banger ‘Digital Dementia’. Mit dazu liefert die Band ein modernes Video.

Das Soloprojekt The Mon von Ufomammut-Sänger und -Bassist Urlo präsentiert mit ‘Where’ die erste neue Single plus Video in diesem Jahr.

Extreme Metal des internationalen Kollektivs Nightmarer gibt es mit Song und Video zu ‘Hammer Of Desolation’. Das zweite Album DEFORMITY ADRIFT erscheint via Vendetta Records am 5. Mai.

Auch Gothic Rock darf in dieser Liste nicht fehlen: Diesmal mit der norwegischen Sängerin Liv Kristine und ‘In Your Blue Eyes’. Es ist die zweite Single aus ihrem anstehenden Album RIVER OF DIAMONDS.

HOLOCENCE erscheint am 19. Mai. Daraus gibt es mit ‘Sea Of Reeds’ bereits die dritte Single von den Berlinern The Ocean präsentiert.

Amerikanischen Metalcore und die volle Packung Zombieschrecken gibt es die Tage mit der neuen Of Virtue-Single ‘Cannibals’.

Das französische Quartett Resolve feuert vor Tourneestart am 31. März mit ‘Death Awaits’ aus allen Metalcore-Rohren.

Schon lang keinen Glam Metal-behauchten Speed Metal mit Rob Halford-Vibe mehr gehört? Savage Grace verschaffen mit ‘Star Crossed Lovers’ Abhilfe!

Die Heavy Metal-Legende Saxon zollt mit ‘Razamanaz’ den Hard Rock-Urgesteinen Nazareth Tribut.

Die norwegischen Symphonic-Metaller Sirenia zeigen uns in ihrem brandneuen Musikvideo ihre Liveperformance zu ‘Twist In My Sobriety’.

Als hätten wir um noch mehr Nager-Content gebeten, bringen To Kill Achilles in dieser Woche ihren brandneuen Track ‘Rats’ an den Start.

