Die Metal-Videos der Woche vom 26.05.

Es war wieder viel los an der Rock- und Metal-Front, hier ist wie immer der Überblick für euch.

Black Mirrors aus Belgien liefern diese Woche die emotionale Rock-Ballade ‘Tears To Share’ mit Video. Ihr neues Album TOMORROW WILL BE WITHOUT US ist ab sofort erhältlich.

Die Metalcore-Band Blessthefall melden sich aus den USA mit ihrer neuen Single ‘Wake The Dead’, hier warten klassische Metalcore-Breakdowns auf euch.

Grave Digger-Sänger Chris Boltendahl startet bald mit seiner Solo-Gruppe Chris Boltendahl’s Steelhammer durch. Jetzt gibt es eine Hörprobe mit ‘Reborn In Flames’ und einem feurigen Musikvideo. Das gleichnamige Album erscheint am 28. Juli.

Die Schweden Cult Of Luna beehren die Metal-Welt heute mit einem 45-Minuten Video. Geboten sind hier hypnotisierende Live-Mitschnitte, Interviews und Backstage-Material.

Die finnische Metal-Band Frozen Land beschert ihren Fans diese Woche ein wildes Musikvideo im Do-It-Yourself-Stil zu der Single ‘Señorita’. Das neue Album OUT OF THE DARK erscheint am 16. Juni.

Schön psychedelisch und düster wird es bei Hexvessel in dem Lied ‘Older Than The Gods’. Das neue Album POLAR VEIL ist ab dem 22. September verfügbar.

Die amerikanische Melodic Metal-Band Kamelot hat diese Woche Das Lied ‘New Babylon’ von ihrem neuesten Album THE AWAKENING mit einem Video geschmückt. In dem Song hat auch die Schweizerin Melissa Bonny mitgewirkt. Das Album ist seit März erhältlich.

Das Lied ‘Conquer And Destroy’ der Thrash Metal-Band Kreator bekommt jetzt auch ein Musikvideo. Das letzte Album HATE ÜBER ALLES wurde schon 2022 veröffentlicht.

Machine Head verpassen dem emotionalen Lied ‘Arrows In Words From The Sky’ jetzt auch noch ein Musikvideo im Hochkantformat. Das letzte Album der Band OF KINGDOM AND CROWN erschien schon 2022.

Der Song ‘Nordlys’ von Mental Cruelty ist eine Auskopplung von dem neuen Album ZWIELICHT (24. Juli). Das Deathcore-Lied wird begleitet von einem passenden dunklen und spirituellen Musikvideo.

Das neue Album DET ÖSTERBOTTNISKA MÖRKRET der finnischen Black Metal-Band Ondfødt ist ab sofort erhältlich, dazu gibts ein Musikvideo für die Single ‘Falskhejtins Folk’.

Die Punk-Ikonen Rancid aus Kalifornien geben mit ‘Devil In Disguise’ einen knackigen Vorgeschmack auf ihr neues Album. TOMORROW NEVER COMES erscheint bald am 2. Juni.

Wer sagt, dass im Metal immer alles schwarz sein muss? Die Kölner Metalcore-Band Setyøursails wohl nicht. Das neue Musikvideo der Metalcore-Band zur neuen Single ‘Best Of Me’ ist zur Abwechslung sehr pink gestaltet.

Die norwegische Symphonic Metal-Band Sirenia präsentiert diese Woche ihr neues Album 1977 und ein Musikvideo zum Gothic-Lied ‘Wintry Heart’.

Ein gruselig gestaltetes Musikvideo gibt es von Type O Negative zu ‘Halloween In Heaven’. Das Video wurde von Künstlicher Intelligenz kreiert. Mitten im Video tauchen neben Peter Steele unter anderem auch „Dimebag“ Darrell Abbott von Pantera, Bon Scott von AC/DC oder Jimi Hendrix auf.

Vexed servieren diese Woche einen Vorgeschmack auf ihr neues Album NEGATIVE ENERGY. Zum Lied ‘X My Heart (Hope To Die)’ gibt es ein passend düsteres Musikvideo.

