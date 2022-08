Die Metal-Videos der Woche vom 26.08.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Balls Gone Wild reichen ihren Auskopplungs-Clip zu ‘Knocked Out’ nach, nachdem sie zu ihrer Langrille STAY WILD im Juli dieses Jahres ihr Zehnjähriges zelebrieren durften.

Mit umwerfendem Ton- und Bildmaterial konfrontieren uns Beyond The Black im Video zu ‘Is There Anybody Out There?’. Starring: Die bezaubernde Jennifer Haben in ihrer Rolle als Symphonic Metal-Königin. Vor dieser Glanzleistung verbeugen wir uns doch gerne!

Gute-Laune-Reize, an denen sich vor allem unsere Wangenmuskulatur erfreuen wird, liefern uns die französischen Sleazer Blackrain. ‘Summer Jesus’ kommt – speziell mit Blick auf das Wetter – wie gerufen!

Sich stets neu zu erfinden und sich dabei treu zu bleiben – das wollen augenscheinlich Enslaved erreichen. Ihre Viking-Progressive-Künste legen sie in einem überwältigenden Konzeptvideo zur Single ‘Kingdom’ dar.

Das Berliner Psych Doom-Duo Grin nimmt uns in ‘Arcane’ mit auf eine schamanische Reise durch die Wüsten dieser Welt.

Power Metal vom Feinsten überbringen uns Induction mit ihrer Single samt Lyricvideo zu ‘Queen Of Light’.

Leviathan überwältigen uns mit ihrem 14-minütigen Clip zu ‘The World Is Watching’. Als würden wir durch alle denkbar möglichen TV-Nachrichtensender zappen, hinterlassen uns die Progresser in ihrem Video Eindrücke unserer zerrütteten Welt. Ein Video, das zum Nachdenken anregt.

Wir gratulieren Machine Head zur Veröffentlichung ihres zehnten Langspielers ØF KINGDØM AND CRØWN, der genau heute das Licht der Welt erblickt! Zur Feier des Tages stellen Robb Flynn und Co. ihr Video zu ‘NØ GØDS, NØ MASTERS’ für uns bereit.

Live-Aufnahmen sollen uncool sein? Da können Moonspell gekonnt mit ihrem Produkt zu ‘Hermitage’ dagegenhalten. Aufgenommen in der größten bekanntesten Höhle Portugals, veröffentlichen sie mit ihrer Single einen Teil ihres Livesets zu HERMITAGE (2021), nun unter dem Titel FROM DOWN BELOW – LIVE 80 METERS DEEP.

Locker und lässig kommen Mutz & The Blackeyed Banditz mit ihrer Single ‘All Along’ daher. Wer den Drown-Frontmann Mutz in ruhigeren Momenten erleben will, wird mit seinem neuen Country-Rock-Soloprojekt nicht enttäuscht. Noch vergangene Woche debütierten die Künstler zur Platte STARDUST.

In dieser Woche waren auch Parkway Drive alles andere als untätig. Für den Titel-Track ihres bevorstehenden Album DARKER STILL lassen sie ein äußerst eindrucksvolles, animiertes Video auf uns los, und das zu Tönen, die wir von den Metal-Schwergewichten bisher so nicht kannten. Ob dies tatsächlich ein repräsentativer Vorgeschmack auf die neue Scheibe darstellt, sehen wir dann spätestens zum Release am 09. September.



Auch Stratovarius haben ihre Wachrüttler-Single ‘Firefly’ visualisiert. In knapp einem Monat dürfen wir mit dem Release-Nachschlag in Form der Platte SURVIVE rechnen.

Sci-Fi-Freunde aufgepasst! Suasion schicken uns zu ‘Momentum’ in die unendlichen Weiten ihres Metalcore-/Modern Metal-Orbits. Ebenfalls an Bord ist Feature-Gast Steffi Pacson. Passend dazu erwartet uns die Platte THE INFINITE erst nächstes Jahr.

Eine neue Single in petto haben ebenfalls die Power-Thrasher Them. ‘Welcome To Fear City’ lautet der Titel zur ersten Auskopplung aus dem am 28.10. erscheinenden Album FEAR CITY.

Mit Thundermother und ihrer Single ‘Loud And Free’ blicken wir auf die grandiose Festivalsaison zurück. Die diesjährigen Wacken-Heads erhalten hierbei eine mögliche Chance, sich im dazugehörigen Musikvideo wiederzufinden. Reinschauen lohnt sich!

