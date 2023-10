Die Metal-Videos der Woche vom 27.10.

Auch diese Woche werfen uns zahlreiche Kunstschaffende des Rock und Metal Frischfleisch zu. Und auch diese Woche könnte der Genre-Mix kaum bunter ausfallen! Seht und hört selbst.

Die Power-Metaller Dominum feuern diese Woche den Startschuss ab. Mit ‘Immortalis Dominum’ machen sie Vorfreude auf ihr anstehendes Werk HEY LIVING PEOPLE, das am 29. Dezember erscheinen wird.

Metal-Queen Doro und Judas Priest-Ikone Rob Halford schließen sich für eine jetzt schon legendäre Cover-Version des Bonnie Tyler-Hits ‘Total Eclipse Of The Heart’ zusammen. Um 15:00 Uhr erscheint das zugehörige Musikvideo!

Die Symphonic Metal-Konstellation um Amanda Somerville, Exit Eden, holt sich für ihren aktuellen Hit ‘Run!’ Ex-Nightwish-Liebling Marco Hietala an Bord.

Die Alternative-/Indie-Rocker Floya schießen mit ‘Stay’ um die Ecke!

Aus ihrem am 24. November erscheinenden Album AN END, ONCE AND FOR ALL präsentieren die Modern-Metalcoreler Humankind ihre aktuelle Single ‘Worst Enemy’. Das zugehörige Musikvideo ist ab 18:00 Uhr zu sehen.

Kalandra verzaubern wieder einmal mit mystischen Sounds aus dem Norden: Seht hier das mitreißende Video zur neuen Single ‘Bardaginn’.

Anlässlich der Grusel-Saison präsentieren Lucifer ihre neue Single ‘At The Mortuary’ im Halloween-Edit.

Dafür seid ihr nicht bereit. Nanowar Of Steel inszenieren sich mit ‘Protocols Of Love’ als moderne Interpretation der Backstreet Boys. Kommentarspalte berücksichtigen!

Als vierte Single ihrer kommende EP stellen Pridian ‘Tetsuo’ samt Musikvideo vor!

NEMESIS AD, die Neue der österreichischen Symphonic-Metaller Serenity, erscheint bereits am 03. November. Kurz vorher gibt’s ‘The End Of Babylon’ samt Musikvideo serviert.

Selbst aus dem Death Metal-Lager gibt es Neues: Seht hier das Video zu ‘Void Of Despair’ von Skeletal Remains.

Auch Supreme Unbeing präsentieren mit ‘Scarecrow’ taufrische Ware, die mehr als adäquat die unheilvolle Theatralik der Halloween-Saison einfängt.

Zeitgleich zum Album-Release von ITERATIONS hauen Tortuga ein sehr persönliches und aus VHS-Schnipseln bestehendes Musikvideo zu ihrer Single ‘Epitaph’ raus.

Die US-amerikanischen Dark Melo-Deather Witherfall präsentieren ‘Insidious’ als Vorboten ihrer anstehenden Platte.

Nach dem Riesenerfolg ihrer kürzlich erschienenen Scheibe BLEED OUT veröffentlichen Within Temptation das Musikvideo zur Single ‘Ritual’.

Chelsea Wolfe setzt den Startschuss mit ihrer Single ‘Whispers In The Echo Chamber’, die einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum SHE REACHES OUT TO SHE REACHES OUT TO SHE (VÖ: 09.02.24) liefert.

