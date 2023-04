Die Metal-Videos der Woche vom 28.04.

Die letzte Aprilwoche schenkt uns wieder einiges an neuem Material! Von Alternative bis Black Metal haben wir ein paar Highlights herausgepickt.

Avatar präsentieren einen kleinen, lustigen Clip zum Song ‘Chimp Mosh Pit’. Der Track erschien im Februar auf ihrer aktuellen Platte DANCE DEVIL DANCE.

Church Of The Dead zeigen mit ‘Christborn’ einmal mehr, wie Death Metal aus Finnland klingen (und aussehen) kann.

Düster wird es mit Black Metal aus Georgia, in Form der neuen Single ‘The Holy Dark’ von Cloak.

Das Musikvideo zur neuen Craving Single ‘Gods Don’t Negotiate’ zeigt sich klassisch in Schwarz-Weiß. Am 19. Mai erscheint das vierte Album CALL OF THE SIRENS.

Die amerikanische Deathcore-Combo Crown Magnetar hat in dieser Woche ihr neues Album EVERYTHING BLEEDS für den 14. Juli angekündigt. Obendrauf gab es mit ‘The Level Beneath’ gleich neue Musik und ein neues Video.

Disturbed schmücken ihren Song ‘Unstoppable’ vom aktuellen Album DIVISIVE mit einem feurigen Musikvideo.

Das Musikvideo zum malerischen Song ‘Goat Vomit Nightmare’ gibt es in dieser Woche von der schottischen One-Man-Show Hellripper.

Ein Brutal Death Metal-Filmchen zeigen Heretic Plague mit ihrem brandneuen Musikvideo zur Single ‘Briefcase Full Of Cutlery’. Der Song stammt von der Debütplatte der Briten.

Ignea veröffentlichen heute DREAMS OF LANDS UNSEEN. Einen letzten Vorgeschmack darauf gab es gestern mit ‘Incurable Disease’.

Nächste Woche starten die britischen Death-Metaller Ingested in ihre Nordamerika-Tour. Davor präsentieren sie noch ein Musikvideo zum Track ‘With Broken Wings’ aus ihrem neuen Album ASHES LIE STILL.

Wie es auf einem Konzert von Kublai Khan TX zugeht, gibt es im neuen Musikvideo zu ‘Theory Of Mind’ zu sehen.

Unsere Stars für Liverpool, Lord Of The Lost, schicken uns mit dem Video zu ‘Destruction Manual’ ins Wochenende.

Am 19. Mai erscheint HELLRIOT, das zwölfte Studioalbum von Mystic Prophecy. Mit ‘Metal Attack’ gibt’s taufrische Töne daraus zu hören.

Obituary lassen in dieser Woche das Musikvideo zum Titel-Track ihres aktuellen Albums DYING OF EVERYTHING vom Stapel.

Predatory Void haben letzte Woche ihr Album SEVEN KEYS OF THE DISCOMFORT OF BEING rausgebracht. Nun verpassen sie ihrem Song ‘Funerary Vision’ ein zehnminütiges Musikvideo.

Die US-Rocker Throw The Fight liefern in dieser Woche mit ‘Obey’ eine neue Single aus dem kommenden Album STRANGEWORLD.

Das schottische Quintett To Kill Achilles beschenkt uns diese Woche mit der neuen Single ‘…And I‘m An Addict’ plus Musikvideo.

Vexed wollen mit ihrer neuen Single ‘Anti-Fetish’ ein Zeichen gegen Hass setzen. Das neue Album der Briten, NEGATIVE ENERGY, erscheint am 23. Juni.

