Die Videos der Woche vom 05.12. mit Kreator, Alter Bridge u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Alter Bridge ‘Playing Aces’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beyond The Black ‘Ravens’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Carcolh ‘For Every Second’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hällas ‘Face Of An Angel’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hell Boulevard ‘Pitch Black’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kreator ‘Satanic Anarchy’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7″. Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story. Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Necrofier ‘Servants Of Darkness, Guide My Way I’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paleface Swiss ‘Everything Is Fine’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Persefone ‘One Word’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Slagmaur ‘Huldergeist’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Smith/Kotzen ‘Blindsided’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Space Of Variations ‘Halo’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Uuhai ‘Khar Khulz’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Vice ‘Waltz de Anima’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Violet Blend ‘The Reign Of Sadness’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Zenith Passage ‘Fleshbound Reliquary’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.