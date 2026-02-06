Die Videos der Woche vom 06.02. mit Exodus, Dirkschneider u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

The Amity Affliction ‘House Of Cards’

Bruecken ‘Onward Transmission’

Dirkschneider & The Old Gang ‘Batter The Power’

Ela ‘SOS’

Exodus ‘3111’ (censored)

Gothony ‘Misery Ending’

Green Carnation ‘Sanguis (Blood Ties)’

Heathen ‘Never A God’

Induction ‘Strangers To Love’ (feat. Clémentine Delauney)

Kanonenfieber ‘Heizer Tenner’

Long Distance Calling ‘A Secret Place’

Lord Of The Lost & Saltatio Mortis ‘I’m A Diamond’

Puscifer ‘Bad Wolf’

Schattenmann ‘Kamikaze’

Sleep Theory ‘Words Are Worthless’

Sylosis ‘Lacerations’

Tailgunner ‘War In Heaven’ (feat. Adam Wakeman)

Tungsten ‘Bite My Tongue’

Voivod ‘Condemned To The Gallows’

