Die Videos der Woche vom 09.02. mit Dirkschneider, Subway To Sally u.v.m.

Bizarrecult ‘Drøm’ (feat. Lina R.)
Black Swan ‘Paralyzed’
Bruecken ‘Questions We Raise’
Existance ‘Riding Fast’
Fire From The Gods ‘Human’
Full House Brew Crew ‘The Tear’
The Hirsch Effekt ‘Die Brücke’
Hokka ‘Death By Cupid’s Arrow’
Light The Blind ‘I Tried’
Space Of Variations ‘Ghost Town’
— Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach.Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Mit Dämmerland haben Malte Hoyer und Hannes Braun ein Universum erschaffen, das nicht nur Fantasy-Fans von 6 bis 99 Jahren anspricht
Das komplette Interview mit Hannes Braun (Kissin’ Dynamite) über Dämmerland findet ihr in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Hannes, wie und wann ist die erste Idee zu DÄMMERLAND entstanden? Vor ziemlich genau drei Jahren, und zwar mitten in einer Versengold-Produktion, die ich verantwortet habe. Ich fragte Malte, ob er nicht mal Bock hätte, etwas für Kinder zu machen. Er fand die Idee sofort super. Damals hatten wir die Altersgrenze noch gar nicht festgelegt. Klar war nur: Es sollte musikalisch in einer…