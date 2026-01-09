Toggle menu

Metal Hammer

Die Videos der Woche vom 09.02. mit Dirkschneider, Subway To Sally u.v.m.

Iotunn, 11.10. Geiselwind, Eventzentrum
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Uuhai, Therion, Iotunn sowie einigen weiteren.
Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Wilhelm Scream ‘Midnight Ghost’

Bite Down ‘Paralythe’ (feat. Orbit Culture)

Bizarrecult ‘Drøm’ (feat. Lina R.)

Black Swan ‘Paralyzed’

Black Veil Brides ‘Certainty’

Bruecken ‘Questions We Raise’

Dirkschneider & The Old Gang ‘Propaganda’

Distant ‘Nothing Left To Hate’

Existance ‘Riding Fast’

Fire From The Gods ‘Human’

Freedom Call ‘Heavy Metal Happycore’ (feat. Petri Lindroos)

Full House Brew Crew ‘The Tear’

The Hirsch Effekt ‘Die Brücke’

Hokka ‘Death By Cupid’s Arrow’

Iotunn ‘Access All Worlds’ (live)

Light The Blind ‘I Tried’

Mayhem ‘Life Is A Corpse You Drag’

Space Of Variations ‘Ghost Town’

Subway To Sally ‘Feuerkind’ (Nackt Version)

Sylosis ‘Erased’

Therion ‘Draconian Trilogy’ (live)

Uuhai ‘Secret History Of The Mongols’

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Clips Dirkschneider Iotunn subway to sally Therion Uuhai Videoclips Videos
