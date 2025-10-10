Die Videos der Woche vom 10.10. mit Danko Jones, Alter Bridge u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Alter Bridge ‘What Lies Within’

Danko Jones ‘Diamond In The Rough’

Dark Chapel ‘Sign Of Life’

Dead Heat ‘The Order’

Die Krupps ‘Will nicht – MUSS’

Frayle ‘Boo’

Gatecreeper ‘Mistaken For Dead’

Howling Giant ‘Hunter’s Mark’

Ice Nine Kills ‘The Laugh Track’

Jet Jaguar ‘Mach 10’

The Old Dead Tree ‘Feel Live Again’

Schattenmann ‘Besser als der Rest’

Sister ‘Tanz der Toten’

—

