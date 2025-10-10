Die Videos der Woche vom 10.10. mit Danko Jones, Alter Bridge u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Dark Chapel ‘Sign Of Life’
Jet Jaguar ‘Mach 10’
The Old Dead Tree ‘Feel Live Again’
Sister ‘Tanz der Toten’
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dream Theater, Alter Bridge, Battle Beast sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alter Bridge ‘Silent Divide’ Battle Beast ‘Angel Of Midnight’ Between The Buried And Me ‘The Blue Nowhere’ Dream Theater ‘Bend The Clock’ Equilibrium ‘Bloodwood’ Frayle ‘Heretic’ Glasya ‘Fear’ (feat. Fernando Ribeiro) Howling Giant ‘Beholder I: Downfall’ Impureza ‘Covadonga’ Jet Jaguar ‘Fool’s Paradise’ Leprous ‘Like A Sunken Ship’ (live) Linx ‘One Step’ Lord Of The Lost ‘Raveyard’ (feat. Käärijä) Mortemia ‘Dream On’ Nails To Obscurity ‘Glass Bleeding’ Orbit Culture ‘Nerve’ Sanguisugabogg ‘Repulsive Demise’ Skull & Crossbones ‘Echoes Of Eternity’ Velvet Rush ‘Shake That Thing’ Warrant ‘Falling Down’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren…