Metal Hammer

Die Videos der Woche vom 16.01. mit Kreator, Lamb Of God u.v.m.

Lamb Of God, 05.03.2023, Hamburg, edel-optics.de Arena
Lamb Of God, 05.03.2023, Hamburg, edel-optics.de Arena
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Black Label Society, Soen, Gaerea sowie einigen weiteren.
Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

As Everything Unfolds ‘Gasoline’

Bird’s View ‘Shadows’

Black Label Society ‘Name In Blood’

The Eternal ‘Celestial Veil’

Filth Is Eternal ‘Stay Melted’

Gaerea ‘Phoenix’

Gotthard ‘Smiling In The Pouring Rain’

Hell Boulevard ‘Btch Pls’

Hellripper ‘Hunderprest’

Higher Power ‘Count The Miles’

Humanity’s Last Breath ‘Godhood’

Humankind ‘Desire To Die’

Kora Winter ‘Hyaluron’

Kreator ‘Krushers Of The World’

Lamb Of God ‘Into Oblivion’

Lost Society ‘Blood Diamond’

Marianas Rest ‘Again Into The Night’

Møl ‘Crush’

Resurrected ‘Sanity Is Lost’

Soen ‘Drifter’

Einar Solberg ‘Medulla’

Vicious Rumors ‘Abusement Park’

Victorius ‘Kingdom Of The Strong’

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

black label society Clips gaerea kreator Lamb Of God Soen Videoclips Videos
