Die Videos der Woche vom 16.01. mit Kreator, Lamb Of God u.v.m.

Bird’s View ‘Shadows’
The Eternal ‘Celestial Veil’
Filth Is Eternal ‘Stay Melted’
Hell Boulevard ‘Btch Pls’
Higher Power ‘Count The Miles’
Humanity’s Last Breath ‘Godhood’
Humankind ‘Desire To Die’
Marianas Rest ‘Again Into The Night’
Møl ‘Crush’
Resurrected ‘Sanity Is Lost’
Einar Solberg ‘Medulla’
— Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach.Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Album des Monats 01/2026: Kreator KRUSHERS OF THE WORLD
Kreator wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Alter Bridge, Annisokay und Bullet auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Januarausgabe: Kreator KRUSHERS OF THE WORLD Das Album des Monats Januar 2026 stellen Kreator. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,33 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu KRUSHERS OF THE WORLD von Kreator << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe (01/2026) erwartet euch eine exklusive Kreator-Vinyl-7". Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form,…