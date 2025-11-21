Die Videos der Woche vom 21.11. mit Lamb Of God, Clawfinger u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Course Of Fate ‘Acolyte’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Full House Brew Crew ‘Free Fall’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Grayshift ‘Birdcage’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
In Virtue ‘Karma Loop’ (feat. Charlotte Wessels)
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Møl ‘Young’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
N.Y.C. ‘Lyin Eyes’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Sierra VeinsAin’t No Woman
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Einar Solberg ‘Stella Mortua’ (feat. The Norwegian Radio Orchestra)
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Svalbard ‘If We Could Still Be Saved’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Worm ‘Necropalace’
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Die Metal-Alben der Woche vom 17.10. mit Biohazard, Sabaton, Battle Beast u.a.
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Grailknights und Coroner.
Biohazard Keine Metaphern, Wortspiele oder Euphemismen, Biohazard sind ordentlich angepisst und reden nicht lange um den heißen Brei herum. (Hier weiterlesen) Sabaton LEGENDS ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Konzept (musikalische Porträts von berühmten Persönlichkeiten) keinen Originalitätspreis verdient. (Hier weiterlesen) Battle Beast Nach den merklich glatteren NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS (2019) und CIRCUS OF DOOM (2022) wirkt es so, als hätte das finnische Biest wieder Blut geleckt und wetze häufiger seine Krallen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Novemberausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen,…