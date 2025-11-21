Die Videos der Woche vom 21.11. mit Lamb Of God, Clawfinger u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Bad Omens ‘Left For Good’

Battle Beast ‘Watch The Sky Fall’

Bullet ‘Keep Rolling’

Clawfinger ‘Big Brother’

Course Of Fate ‘Acolyte’

Fjørt ‘’43’

Full House Brew Crew ‘Free Fall’

Grayshift ‘Birdcage’

In Virtue ‘Karma Loop’ (feat. Charlotte Wessels)

Lamb Of God ‘Parasocial Christ’

Lansdowne ‘Burn It Down’

Møl ‘Young’

N.Y.C. ‘Lyin Eyes’

Rezet ‘Together Apart’

Samurai Pizza Cats ‘City Of Gold’

Sierra Veins Ain’t No Woman

Einar Solberg ‘Stella Mortua’ (feat. The Norwegian Radio Orchestra)

Svalbard ‘If We Could Still Be Saved’

Wolfchant ‘Goddess Of Fire’

Worm ‘Necropalace’

